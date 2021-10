Comment emballer un colis Vinted ?

Vinted est une plate-forme qui vous offre la possibilité de vendre et d’acheter des articles d’occasion dans plusieurs pays. Ce site de vente fait fureur en France; le principe de vinted est très simple si vous avez un vêtement, une chaussure, un accessoire ou tout autre qui ne vous est plus utile, il vous suffit de prendre des photos et de les poster sur le site mais avant il faudra vous inscrire. Par ailleurs vous aussi vous pouvez être intéressé par un article qui a été posté dans ce cas, vous n’aurez qu’à le commander et si vous ne voulez pas recevoir votre colis par le canal proposé par vinted, vous pourrez en choisir un autre. L’emballage de vos colis vinted est l’une des caractéristiques importantes pour vendre vos articles et avoir un bon retour de vos clients.

Miser sur l’utilisation des emballages rigides

Il est préférable d’utiliser des emballages rigides pour l’extérieur de vos colis. On peut citer entre autres :

Des Cartons

Les cartons ou les boîtes en carton comme les boîtes à chaussure ou les cartons qui ont servi à emballer des produits que vous avez achetés au supermarché. Par ailleurs, n’hésitez pas à en demander dans les boutiques si vous n’en n’avez pas.

Des sacs en plastique

Vous pouvez utiliser des sac en plastique pour emballer vos colis vinted, il s’agit des sacs comme ceux dans lesquels sont emballer vos vêtements lorsque vous les achetés en prêt à porter

Des enveloppes

Vous pouvez trouver de grandes enveloppes à la poste mais elles sont payantes, ces enveloppes vous serviront pour emballer des vêtements.

Des emballages recyclés

Dans le cas où vous même vous avez déjà eu à acheter un produit sur vinted, vous pouvez alors utiliser les emballages dans lesquels vous avez reçu vos colis. Toutefois veiller à retirer l’étiquette.

Choisir la bonne taille d’emballage pour le colis

Vous devez choisir un emballage qui non seulement correspond à la taille de votre colis mais aussi à sa forme. S’il s’agit par exemple d’un petit bijou, vous ne pouvez pas l’emballer dans une boîte à chaussure.

Sécuriser les colis fragiles

Vous devez prendre la peine de bien sécuriser vos colis lorsqu’il s’agit d’ articles fragiles. Pour cela vous pourrez utiliser des papiers journaux ou tout autre pour combler les espaces vides. Assurez-vous aussi que les articles ne soient pas en contact avec l’emballage extérieur.

Scotcher le colis vinted

Vous devez utiliser un scotch pour condamner en quelque sorte votre colis. En effet une fois que vous aurez mis l’article dans un emballage rigide, vous devez utiliser un scotch pour qu’il tienne bien et ainsi éviter le risque qu’il arrive à destination étant ouvert.

Coller le code barre et l’étiquette sur le colis

Vous devez coller l’étiquette et le code barre sur une surface plane de votre colis. Veillez à ce que le ruban adhésif ne le couvre pas même si il s’agit d’un ruban adhésif transparent.

Protéger le colis

Il est important que vous protégiez votre colis contre l’humidité et la poussière durant son transport. Pour cela, mettez-le dans un sac en plastique.