Comment équiper correctement un commerce ambulant ?

Les commerces ambulants sont de plus en plus à la mode, mais ne possèdent parfois pas assez de source d’énergie pour alimenter tous les appareils électriques utilisés. Il est donc fondamental d’équiper correctement ce commerce avec l’utilisation de batteries nomades dans certains cas pour être plus opérationnel.

Quels équipements pour équiper décemment le commerce ambulant ?

En premier lieu, un commerce ambulant est une activité qui cherche à vendre ses services ou produits dans l’espace publique dans une multitude de lieux différents. Il ne possède pas de local à proprement parler et sa clientèle est assez éparse. Dans ces conditions, à l’aide de son véhicule, il est amené à se déplacer régulièrement avec l’ensemble de son matériel de travail. Si vous souhaitez vous lancer dans une aventure entrepreneuriale dans le cadre du développement d’un commerce ambulant, vous aurez la nécessité de vous procurer un certain nombre d’équipements afin de mener à bien votre projet.

Il faut de ce fait s’équiper du matériel indispensable à la création du commerce ambulant au-delà du véhicule qui vous sera nécessaire. Par exemple, si vous souhaitez mettre en place un Foodtruck, il faut veiller à vous équiper de tout le matériel indispensable à votre activité. Que ce soient les parasols, les équipements de cuisson ou le réfrigérateur. N’oubliez pas la caisse enregistreuse et le stock de marchandise nécessaire pour bien faire fonctionner votre commerce. Cela représente un certain budget sans compter la facture d’électricité qu’il faut prendre en compte pour le fonctionnement de ces appareils.

Voici une liste d’exemple de commerces ambulants :

Restauration à emporter dans l’espace public appelée food truck

Camion de pizza ambulant

Forain qui est un commerçant ou un forain présentant une attraction itinérante

Stand sur un salon ou une foire tel que le salon de l’agriculture.

Les artistes et les forains qui font des spectacles ou proposent des attractions sont concernés par la fiche réglementée « commerce ambulant ».

Voici une liste du matériel utile dans les commerces ambulants :

Armoires réfrigérées

Minis bars

Vitrines à poser sur vos étalages.

Rôtissoires

Fours à convections ou à microondes

Réchauds

Friteuses

Appareils à hot-dog

Planchas

Grill panini / Grill contact

Machines à barbe à papa

Appareils à kebab

Crêpière

Gaufrier

Cette liste n’est pas exhaustive et une multitude d’autres objets en fonction du domaine dans lequel vous allez exercer peut être considérée. Dès lors, il faut vous intéresser à l’achat d’une batterie nomade pour utiliser de la meilleure manière possible vos appareils électriques.

Quelle utilité à la batterie nomade pour un commerce ambulant ?

En tant que professionnel et commerçant ambulant, pour vous alimenter en énergie, il vous faudra une batterie nomade pour acquérir ne source d’énergie électrique. L’utilisation de cette batterie est utilisée sur 2 plans. Le premier est que vous pouvez recharger vos appareils simultanément tout en continuant à travailler tranquillement sans avoir à faire des allers-retours pour trouver une batterie. Le deuxième est que vous pouvez recharger en direct vos appareils électriques tout en les utilisant sans le moindre problème. Vous n’avez plus à vous occuper de savoir s’il vous reste assez de batterie pour terminer la tâche à effectuer.

En particulier, les batteries externes solaires sont réputées par leur résilience. La marque Orium porte une attention particulière au monde professionnel des commerces ambulants qui a besoin d’avoir des sources d’énergie transportable. La marque fait des tarifs spéciaux pour les professionnels, ce qui rend plus accessible de nombreux produits pour pouvoir les acquérir plus facilement. En particulier, la gamme IZYWATT de la marque Orium propose des batteries externes solaires. Ce type de batterie très résiliente à l’extérieur et capable de se recharger que ce soit sur secteur ou grâce à l’énergie solaire vous permettra d’avoir un commerce ambulant optimal.

Enfin, n’hésitez pas à ouvrir un compte professionnel tout en renseignant votre secteur d’activité sur le site pour pouvoir avoir accès à l’ensemble des prestations exclusivement dédiées à cette partie de la clientèle. Vous bénéficierez ainsi comme avantages des prix affichés hors taxes, l’accès facilité aux devis, une interface spécialement conçue pour vous, des moyens de paiement adaptés et enfin une offre commerciale personnalisée. Vous l’avez bien compris, Orium c’est le site qu’il vous faut lorsque vous êtes un commerçant ambulant afin d’acheter une batterie nomade pour alimenter vos appareils de travail.