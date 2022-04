Comment fonctionne l’application Robinhood ?

La crypto monnaie, qui a connu le jour en 2009 à l’aide du bitcoin, est devenue aujourd’hui un moyen parmi tant d’autres d’investir son argent et de gagner encore plus, mais pour cela, il est nécessaire d’avoir un minimum d’informations sur ce qu’il doit se faire, pour investir en toute sécurité, sans tomber dans un problème financier.

Il y a ainsi plusieurs plateformes qui ont été créées depuis, et qui permettent d’échanger, d’acheter ou de vendre de la crypto monnaie, telles que Robinhood.

En quoi consiste l’application Robinhood ?

Comme vous le savez peut-être déjà, afin de pouvoir investir et de faire des transactions de votre crypto monnaie dans le monde virtuel, il est nécessaire d’utiliser des plateformes en ligne qui sont créées spécifiquement pour ce genre d’activités.

De ce fait, depuis que la crypto monnaie a fait son apparition, il y a eu énormément de plateformes dans ce genre qui ont suivi, ces dernières appliquent également un pourcentage de commission à chaque transaction que vous faites pour gagner également de l’argent. Ainsi, Robinhood est une application mobile qui permet également de faire du trading, de l’échange de crypto monnaie à partir de votre smart phone.

Cette application a pu connaitre un réel succès depuis quelques années, grâce aux réseaux sociaux qui ont pu mettre en avant les avantages de cette application qui ne prend presque pas de commission, en la mettant en comparaison avec les centaines d’autres plateformes que nous pouvons retrouver sur le marché.

C’est alors grâce aux jeunes internautes que cette application de trading Robinhood a pu connaitre un succès immense depuis sa création en 2013.

Les avantages d’utiliser l’application Robinhood

Comme toute autre plateforme de trading et d’échange de crypto monnaie, il y a une certaine concurrence qui a connu le jour dans le but d’avoir le plus de visibilité et ainsi d’utilisateurs. Pour cela, Robinhood a pu avoir la chance d’être le sujet principal pendant une certaine période dans les réseaux sociaux tels que Twitter ou avant tout Redit, un moyen qui a pu rendre l’application parmi celles qui sont les plus utilisés par les jeunes investisseurs.

En effet, l’application Robinhood possède énormément d’avantages qu’il faut prendre en compte, tels que le fait :

Qu’elle ne prenne pas de commission ;

Qu’elle soit sécurisée ;

Qu’elle ait des avis assez positifs à son sujet de la part des utilisateurs ;

Que vous pouvez faire vos transactions à partir de votre smartphone.

Et bien plus encore, sauf qu’il est nécessaire pour vous de vous renseigner un peu plus en profondeur sur le sujet de cette application, pour comprendre la raison plus précise de l’engouement qui se fait particulièrement autour de cette application en particulier.

Il est juste utile de savoir que l’application Robinhood a été présentée comme un courtier qui travaille en ligne et qui a pu, d’une certaine manière, orienter tous les ordres de ses clients en direction des firmes d’échange de la plus grande bourse qui est Wall Street, c’est d’une certaine manière la raison pour laquelle l’application Robinhood a pu avoir un grand succès auprès des plus jeunes.

La chute libre de l’application Robinhood

Une fois que celle-ci a connu un succès assez remarquable durant une certaine période, il est à noter que depuis, cette application apparait aujourd’hui dans la controverse des sujets Redit et de Wall Street, cela explique le fait qu’elle a fini par interdire à toute sa clientèle de prendre de nouvelles positions trading sur l’application.

Cette action que Robinhood a pu commettre a ainsi eu une conséquence directe qui a fait que toutes les entreprises qui ont investi en utilisant cette application d’échange de crypto monnaie, ont pu voir leur investissement plonger dans le néant.

Cette action faite par l’application de trading Robinhood a pu voir des répercussions assez énormes en justice, mais aussi en politique, il y a eu ainsi énormément de plaintes qui ont été présentées à la cour contre cette application de trading, qui juge qu’il est temps pour elle de mettre les clés sous la porte pour ne plus en entendre parler.

Pour finir, l’expérience dont l’application Robinhood a fait preuve est en quelque sorte une façon de mettre en garde les futurs investisseurs pour qu’ils puissent bien se renseigner et assurer leurs arrières avant de faire qui que ce soit.

