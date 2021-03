Comment la série Marvel “ Loki ” va gâcher la chronologie

Le méchant Marvel de Tom Hiddleston, Loki, va bien changer l’univers cinématographique Marvel

Avec l’introduction du voyage dans le temps et d’autres choses de ce genre, nous savons déjà que l’univers cinématographique Marvel tel que nous avons appris à le connaître de 2008 à 2019 sera assez différent. La seule question est: combien d’autre?

La série WandaVision a déjà montré que tout n’est pas ce qu’il semble et la série Loki, qui démarre sur Disney + le 11 juin, verra probablement beaucoup plus de changements. De nouvelles marchandises semblent faire allusion à cela. Remarque: SPOILERS possibles.

Des t-shirts avec différents textes sont apparus sur Twitter. Par exemple, le texte «La chronologie veut se libérer» peut être lu. Et cela semble indiquer que les délais sont mélangés, avec bien sûr un résultat encore inconnu.

Un autre t-shirt montre le texte “Qu’est-ce qui fait de Loki un Loki” et celui-ci indique que nous verrons probablement plusieurs Loki. D’autres images ci-dessous montrent le personnage d’Owen Wilson, Mobius M. Mobius, et la mystérieuse figurine de Miss Minutes.

I don’t know how legit this is, but these are allegedly some of the official Loki series T-shirts being released.

One of the more interesting lines on one of them is “What makes a Loki a Loki?” We knew that there would be multiple Lokis making appearances, though. pic.twitter.com/3lglqsPCvs

— Cade ☀️ LOKI SERIES (@LokiSnakes) March 1, 2021