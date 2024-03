Comment réactiver Maps dans la recherche Google : la marche à suivre !

Découvrez comment réactiver Maps dans la recherche Google après l’application de la régulation DMA et suivez les étapes nécessaires pour le faire réapparaître.

Voici les éléments clés à garder à l’esprit pour réactiver Maps dans la recherche Google : Tout d’abord, le Digital Markets Act (DMA) a eu un impact sur l’intégration de Google Maps dans les résultats de recherche, limitant ainsi l’accès direct à Maps. Cependant, vous avez la possibilité de restaurer cette intégration en ajustant les paramètres de votre compte Google. Enfin, si vous recherchez une expérience utilisateur sans publicités et avec des avantages exclusifs, l’abonnement “Numerama+” propose le mode Zen qui répond à ces attentes. En résumé, en suivant ces étapes, vous pourrez retrouver l’intégration de Maps dans la recherche Google tout en bénéficiant d’une expérience utilisateur améliorée grâce au mode Zen de “Numerama+”

Lire aussi :

Les répercussions du Digital Markets Act sur Google Maps

Depuis le 6 mars 2024, l’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA) en Europe a généré d’importants bouleversements dans le fonctionnement de Google Maps. Ce texte législatif, axé principalement sur la régulation des géants du Web, a pour objectif de surveiller les plateformes numériques afin de prévenir les pratiques anticoncurrentielles. Par exemple, pour WhatsApp, cela implique une ouverture partielle de la messagerie afin de favoriser l’interopérabilité.

Cependant, ces nouvelles réglementations ont également des effets indésirables pour ceux qui appréciaient l’intégration fluide entre les services de Google, tels que la recherche et Maps. Suite à l’entrée en vigueur du DMA, il n’est désormais plus possible de profiter pleinement de cette intégration lors de la recherche d’adresses sur Google.

Désormais, lorsqu’une adresse postale est saisie, Maps s’affiche sous forme d’image statique dans les résultats, au lieu du format interactif habituel. De même, le bouton Maps, autrefois situé en haut du site, sous la barre de recherche, n’est désormais plus proposé.

Comment réactiver l’intégration de Maps dans la recherche Google ?

Il est rassurant de constater qu’il reste possible de rétablir l’association entre Google Maps et le moteur de recherche, permettant ainsi d’accéder directement à Maps depuis les résultats de recherche. Avant d’expliquer la procédure pour réaliser cette opération, prenons un moment pour rappeler les autres connexions possibles entre les différents services de Google. Outre la recherche et Maps, il existe cinq autres associations qui peuvent être établies : YouTube, Chrome, Shopping Play et les services publicitaires. En sélectionnant l’une de ces options, il est possible de partager et de combiner des données pour offrir une expérience plus personnalisée selon les informations fournies par le géant américain.

Il est cependant important de noter que toute modification apportée à ces paramètres ne prendra pas effet immédiatement.

Pour réintroduire Google Maps dans les résultats de recherche, suivez les étapes suivantes :

Connectez-vous à votre compte Google en utilisant vos identifiants (adresse e-mail et mot de passe). Accédez à la page d’accueil de Google et cliquez sur votre avatar situé en haut à droite de la fenêtre. Sélectionnez “Gérer mon abonnement” pour accéder à vos paramètres de compte. Dans la section “Services associés”, repérez l’option “Ajouter / supprimer le service Google Maps” et cochez-la pour activer l’intégration entre Maps et la recherche. Cliquez sur le bouton “Enregistrer les modifications” pour valider votre choix et attendez quelques instants que les changements prennent effet.

Le mode Zen offre une expérience sans publicité pour bénéficier pleinement des services de Google

Pour ceux désirant bénéficier d’une expérience utilisateur optimale sans être dérangés par les annonces publicitaires, il est envisageable de souscrire à l’abonnement spécifique “Numerama+”.

Cette offre procure aux membres divers avantages, tels que la suppression des publicités, l’accès au mode Zen, la réception d’une newsletter exclusive “Toujours Plus”, ainsi que d’autres surprises élaborées par l’équipe de Numerama. Nous vous recommandons de consulter régulièrement leur site web pour rester informé des dernières nouveautés concernant les services de Google et leurs mises à jour.

Bien que la régulation imposée par le Digital Markets Act ait perturbé notre utilisation quotidienne, en suivant ces conseils, vous pourrez rapidement retrouver une expérience confortable avec Google Maps et les autres applications associées.