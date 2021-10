Comment récupérer un compte Instagram ?

Il peut arriver que, lorsque vous voulez vous connecter à votre compte Instagram, vous n’y parvenez pas. Cela peut être dû au fait que votre Instagram a été désactivé ou le mot a été perdu. Et généralement, lorsque que vous êtes face à cette situation, la première idée qui vous passe par la tête est simplement d’en créer un nouveau. Cependant, savez-vous qu’il existe un moyen de récupérer votre compte Instagram ? Si non, découvrons ensemble dans les lignes qui suivent comment récupérer votre compte Instagram.

Récupération d’un compte Instagram désactivé

Lorsque votre compte Instagram est désactivé et que vous souhaitez le récupérer, vous devez suivre les instructions suivantes :

Pour commencer, la première chose à faire lorsque vous voulez récupérer votre compte Instagram désactivé est de vous rendre sur Instagram soit à partir de l’application ou via le site web d’Instagram. Une fois que vous serez sur Instagram, saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe correctement et validez la connexion. Un message pop-up vous sera notifié afin de vous signaler que votre compte a été désactivé ou bloqué. Et dans ce message un lien intitulé en savoir plus s’y trouvera et vous devez cliquer dessus. Une fois que le lien sera ouvert, suivez les instructions qui vous seront données. Lorsque vous aurez suivis et rempli correctement les informations nécessaires pour réactiver votre compte, vous allez attendre une réponse d’Instagram qui vous signifiera si votre compte a été réactivé ou non.

Récupération d’un compte Instagram lorsque le mot de passe est perdu

La récupération d’un compte Instagram lorsque vous avez oublié le mot de passe peut se faire de la manière suivante :

Lorsque vous voulez récupérer votre compte Instagram dont vous avez perdu le mot de passe, vous devez tout d’abord ouvrir Instagram via un navigateur et une fois cela fait, vous devez saisir votre nom d’utilisateur et ensuite appuyer sur mot de passe oublié. Une fenêtre dans laquelle il vous sera demandé de choisir le canal par lequel vous voulez récupérer le compte va s’ouvrir. En effet, cela peut se faire soit par votre compte email soit à partir de votre numéro de téléphone. Cependant, vous devez choisir le canal que vous avez eu à utiliser pour créer votre compte Instagram dès le départ. Ceci dit, si votre compte avait été créé à partir de votre adresse mail, vous devriez choisir par adresse mail. Par contre, si votre compte avait été créé à partir de votre numéro de téléphone vous devriez choisir par numéro de téléphone. Une fois que vous aurez choisi la méthode par laquelle vous souhaitez recevoir le lien de récupération de votre Instagram, un message pop-up vous signalera qu’un lien de récupération vous a été envoyé et ceci peu importe le canal que vous avez choisi. Ouvrez le message reçu et cliquez sur le lien afin d’accéder directement à votre compte.

Il faut noter qu’un compte Instagram qui a été supprimé ne peut être récupéré selon le fonctionnement d’Instagram.