Comment s’assurer du bon état d’une voiture d’occasion ?

in

L’achat d’une voiture d’occasion peut être une bonne alternative pour vous offrir l’automobile de vos rêves à coût réduit. Cependant, le processus d’acquisition d’une telle automobile n’est pas à prendre à la légère. Une vérification poussée est de mise pour s’assurer de l’état du véhicule. Voici comment procéder.

Vérifier le dossier de la voiture

Pour vous assurer du bon état d’une voiture d’occasion, la première des choses à faire est de vérifier ses documents. À cet effet, vous devez consulter le carnet d’entretien de l’automobile. Ce point est crucial, car il vous permet de savoir si le plan d’entretien de la voiture a bien été suivi. Remplacement des filtres, fréquence des vidanges ou visites techniques, ce document vous permet de contrôler tous ces points. Vérifiez également les factures afin d’avoir une idée précise des frais d’entretien que requiert le véhicule. N’oubliez pas non plus de prendre connaissance du manuel d’utilisation de la voiture. Cette notice vous aidera notamment à comprendre le fonctionnement des diverses commandes que propose l’engin.

Vérifier l’extérieur du véhicule

Le premier élément extérieur de la voiture devant vous renseigner sur son état est la carrosserie. Prenez donc le soin d’en vérifier chaque panneau sans oublier le toit afin d’identifier d’éventuelles rouilles ou égratignures. Pour ce qui est de la rouille, elle est un élément préoccupant, car les réparations d’une voiture rouillée peuvent coûter cher. Vérifiez les passages de roue, les bas de caisse sous les portes, le bas des portes ainsi que le corps extérieur. La peinture du véhicule ne doit pas présenter d’ondulations. Elle doit avoir une couleur et une finition identique.

Il faudra ensuite examiner les pneus afin de savoir si vous aurez à les remplacer ou si le véhicule a des problèmes de suspension. Vous devez essentiellement veiller sur trois points à cet effet : l’âge, l’usure et la planéité. Les deux premiers éléments indiquent respectivement l’année de fabrication et le niveau d’usure des pneumatiques. Quant au dernier, il révèle si la voiture a des soucis d’alignement ou de suspension. Sa bande doit être uniforme sur les côtés droit et gauche du véhicule, mais aussi sur toute la largeur. Assurez-vous aussi que les quatre pneus sont identiques.

Veuillez également vérifier le bon fonctionnement des lumières extérieures : phares avant et arrière, clignotants, feux d’immatriculation et feux de marche arrière. Les rétroviseurs et les vitres aussi doivent faire l’objet d’un contrôle minutieux. Ils ne doivent présenter aucune fissure ni trace d’impacts.

N’oubliez surtout pas de passer le châssis à un contrôle méticuleux. Cela vous permettra de remarquer les éventuels dommages qui peuvent traduire un accident par exemple. Scrutez donc les niveaux où les parties de la carrosserie et les panneaux se joignent sur le véhicule. Le capot et l’aile doivent présenter un espacement étroit. De même, les panneaux doivent être alignés et parfaitement encastrés.

Inspecter l’intérieur de l’automobile

Après l’extérieur, une vérification poussée de l’intérieur de la voiture s’avère nécessaire. Entamez donc cette opération en contrôlant l’état des sièges, des tapis de sol, du tableau de bord et de la console centrale. N’hésitez pas à tester le bon fonctionnement des éléments tels que le système de climatisation et de chauffage, les lumières intérieures, le système de sonorisation et le compteur.

Assurez-vous également que le toit ainsi que les fenêtres s’ouvrent et se ferment correctement et que les sièges s’ajustent facilement. Vérifiez la présence et le bon fonctionnement de toutes les ceintures de sécurité. Contrôlez également l’état des pédales : leur caoutchouc devrait vous donner une idée de la durée d’usage du véhicule. En temps normal, le caoutchouc des pédales d’une voiture avec peu de kilomètres ne devrait pas être trop usé.

Ne passez pas cette étape sans vérifier les odeurs qui se trouvent à l’intérieur du véhicule. Une fois dans la voiture, reniflez l’intérieur. Cette approche pourrait vous permettre de constater une fuite d’eau à travers une odeur d’humidité par exemple. Si vous sentez une odeur âcre, cela voudra dire que l’ancien utilisateur était un fumeur.

Examiner le moteur

Cet élément est bien évidemment l’un des plus importants de la voiture. Il doit donc faire l’objet d’une vérification particulière. Vous devez premièrement vous assurer qu’il n’y a absolument aucune fuite à noter. Les liquides du moteur doivent être pleins (faites sortir les jauges d’huile et de transmissions qui doivent être exemptes de toutes gouttelettes d’eau ou d’huile). Il faudra ensuite vérifier l’état des courroies, des tuyaux du moteur, ainsi que la batterie et ses bornes. En ce qui concerne les durits en caoutchouc, ils doivent tous être hermétiques et irréprochables. Le dernier élément à tester est le radiateur.

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour constater le bon état d’une voiture d’occasion. À vous de jouer désormais.