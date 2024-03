Comment suivre le Grand Prix de F1 2024 en streaming ce samedi 9 mars ? Découvrez l’astuce

Le printemps arrive avec les marathons et le Grand Prix de la F1 ! La 75ème édition du championnat mondial de Formule 1 débute avec 24 courses au programme. Les détails.

Le printemps est annoncé avec le retour des marathons et du Grand Prix de la F1, qui célèbre cette année sa 75ème édition avec un record de 24 courses au programme. Après la victoire de Max Verstappen lors de la première course, la prochaine se déroule ce samedi 9 mars en Arabie saoudite à 18h. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à Canal +, le diffuseur principal en France, il existe d’autres moyens de suivre la F1 en direct et gratuitement, que ce soit via des plateformes de streaming ou des chaînes étrangères.

Quelle est la méthode pour visionner le Grand Prix F1 de 2024 en France ?

La chaîne privée Canal+ conserve les droits exclusifs de diffusion du Grand Prix F1 depuis 2013. Les abonnés peuvent ainsi profiter de toutes les séances, y compris les essais, les qualifications et les courses principales. L’événement peut être suivi en direct sur Canal+ ou via le service de streaming myCANAL. Différents abonnements sont disponibles, offrant diverses options telles que l’accès à d’autres chaînes et services de streaming en plus de Canal+.

Pour ceux qui ne sont pas abonnés à Canal+, certaines courses sont diffusées gratuitement sur la chaîne C8 jusqu’en 2029. Cette année, cela concerne le Grand Prix d’Arabie saoudite, le Grand Prix de Monaco et le Grand Prix de France.

En outre, la plateforme de streaming F1 TV propose un abonnement mensuel à 2,99 euros ou annuel à 26,99 euros. Avec F1 TV, les abonnés ont accès à toutes les courses en direct et en replay, ainsi qu’à des fonctionnalités exclusives telles que les données de télémétrie en direct et les radios d’équipes.

Les chaînes étrangères qui diffusent le Grand Prix de Formule 1 gratuitement

Si vous êtes à l’étranger, vous avez la chance de pouvoir regarder le Grand Prix F1 en direct et gratuitement dans de nombreux pays. Malheureusement, en France, l’accès à ces chaînes peut être difficile en raison des restrictions de droits de diffusion et de votre localisation géographique. Cependant, voici quelques options disponibles dans certains pays européens pour suivre la saison 2024 de la Formule 1 :

En Belgique, la chaîne RTBF diffuse gratuitement les qualifications et les courses du Grand Prix F1. Les spectateurs belges peuvent également regarder les courses en direct sur la plateforme de streaming RTBF Auvio.

En Suisse, la chaîne RTS propose une couverture complète de la Formule 1 en direct et gratuitement. Les téléspectateurs suisses peuvent également accéder aux courses via la plateforme de streaming Play RTS.

En Autriche, les chaînes ORF et ServusTV diffusent gratuitement les essais libres, les qualifications et les courses principales du Grand Prix F1. Chacune dispose également de sa propre plateforme de streaming.

Au Luxembourg, la chaîne RTL Zwee retransmet gratuitement les qualifications et les courses du Grand Prix F1. Les Luxembourgeois peuvent également suivre les courses via la plateforme de streaming de la chaîne.

Ces options ne sont qu’une sélection parmi les nombreux pays qui diffusent les courses de la Formule 1. En tout, plus de 70 pays ont obtenu les droits de diffusion pour la saison 2024. Pour ceux qui comprennent l’anglais, des options sont également disponibles dans des pays comme le Canada, les États-Unis et l’Irlande.

Comment suivre le Grand Prix F1 gratuitement grâce à un VPN ?

Pour suivre gratuitement le Grand Prix de la F1 sur des chaînes étrangères malgré les restrictions de géolocalisation, l’utilisation d’un fournisseur VPN est la solution idéale. Voici comment procéder :

Abonnez-vous à un fournisseur VPN premium tel que CyberGhost VPN, NordVPN ou Proton VPN. Installez l’application VPN sur votre appareil, compatible avec tous les systèmes d’exploitation. Choisissez un serveur situé dans le pays de la chaîne de télévision de votre choix. Par exemple, pour RTBF en Belgique, sélectionnez un serveur belge.

Le VPN vous permettra de masquer votre adresse IP française et de créer une nouvelle adresse IP conforme à la localisation du serveur sélectionné. Ainsi, vous pourrez accéder à la chaîne souhaitée et regarder le Grand Prix de F1 de 2024 gratuitement, sans restrictions.

Cependant, il convient de noter que l’utilisation d’un VPN pour contourner les abonnements de Canal+ n’est pas possible. Bien que légal, Canal+ interdit l’utilisation de VPN ou de proxies sur sa plateforme myCANAL. Toutefois, si vous êtes à l’étranger et souhaitez accéder aux chaînes Canal Plus, cela reste possible, car la plateforme de streaming est accessible depuis la France Métropolitaine et les pays membres de l’Union européenne.