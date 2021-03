Comment supprimer le compte Google du PC, navigateur de façon permanente

Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google au navigateur Chrome. Bien que l’ajout d’un compte à Chrome soit facile, nous ne savons souvent pas comment le supprimer du navigateur. Cependant, supprimer un compte Gmail d’un PC ou d’un navigateur n’est pas aussi difficile qu’il y paraît.

Si vous essayez de supprimer cet ancien compte professionnel dont vous n’avez plus besoin ou que vous souhaitez supprimer votre compte personnel du PC de votre ami, voici quelques étapes simples que vous pouvez suivre. Mais avant de passer aux étapes suivantes, nous vous recommandons de sauvegarder le contenu important de Gmail et Drive, car vous ne pourrez pas accéder à votre boîte de réception / dossiers une fois qu’ils seront supprimés.

Comment supprimer un compte Google du PC

Ouvrez myaccount.google.com dans le navigateur Chrome.

-Cliquez sur Gérer vos données et personnalisation que vous trouverez sous Confidentialité et personnalisation

-Faites défiler vers le bas et vous verrez “ Télécharger, supprimer ou faire un plan pour vos données ”

-Sélectionnez l’option ‘Supprimer un service ou votre compte’

-Cliquez sur “Supprimer votre compte” sous la case “Supprimer votre compte Google” dans la zone supérieure droite de la page

-Confirmez votre mot de passe et cliquez sur le bouton Suivant

-Avant de supprimer le compte, Google vous demandera si vous souhaitez sauvegarder vos données. Pour enregistrer les données, cliquez simplement sur le bouton de téléchargement de vos données “Supprimer votre compte Google” en haut à droite de la page

-Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder et cliquez sur Étape suivante

-Choisissez vos paramètres de sauvegarde et cliquez sur le bouton Créer une archive de couleur bleue

-Une fois le processus terminé, sélectionnez l’onglet “Supprimer votre compte Google”

-Faites défiler vers le bas et cochez les cases requises

-Une fois acquitté, cliquez sur le bouton Supprimer le compte en bas de l’écran. Cela effacera votre compte et supprimera toutes vos données des serveurs de Google.

Comment supprimer un compte Google de Chrome

Si Chrome a associé automatiquement votre compte Google à un profil Chrome, vous pouvez essayer cette autre méthode pour le supprimer.

-Tout d’abord, appuyez sur l’icône de profil dans le coin supérieur droit du navigateur Chrome

-Dans le menu du profil, appuyez sur le bouton Gérer les personnes

-La page suivante affichera une liste de profils Google Chrome sous forme de cartes

-Pour supprimer un compte Google de Chrome, vous devrez vous diriger vers le menu Paramètres qui apparaîtra dans le coin supérieur droit de votre carte de profil

-Dans le menu déroulant, vous verrez l’option Supprimer cette personne

-En appuyant sur l’option, votre profil Chrome lié à votre compte Google sera supprimé

Bien que le processus soit simple, les utilisateurs doivent garder à l’esprit que si leur compte Google / Gmail est fourni par leur entreprise / institut, ils devront contacter leur administrateur respectif pour supprimer leur compte. De plus, si le compte est supprimé du Chromebook, les utilisateurs perdront l’accès aux applications téléchargées et aux objets achetés via Google Play.