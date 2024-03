Création du premier robot humanoïde qui peut bouger et parler, le plus sophistiqué du monde !

Figure a collaboré avec OpenAI pour incorporer ChatGPT à son dernier robot humanoïde, le plus avancé jamais créé. Les détails.

Il était déjà capable de manipuler des objets avec habileté et même de préparer le café, mais désormais, il peut aussi tenir une conversation ! Le robot humanoïde Figure 01 est sans doute l’un des plus avancés à ce jour. Grâce à sa collaboration avec OpenAI, le fabricant américain Figure a pu intégrer ChatGPT à son robot, lui permettant ainsi d’être plus interactif que jamais. En plus de ses impressionnantes capacités physiques, telles que la marche, le transport de charges et la manipulation fine, Figure 01 peut désormais également engager des dialogues. Cette avancée pourrait révolutionner notre façon d’interagir avec les robots dans le futur.

Il peut répondre à des questions !

Une vidéo récemment diffusée en ligne offre un aperçu fascinant des capacités du robot intelligent de Figure. Dans cette démonstration impressionnante, le robot se tient debout devant un plan de travail, prêt à répondre aux questions posées par un être humain. Grâce à son intégration avec ChatGPT, il est capable de fournir des réponses claires et précises sur les objets présents devant lui et sur leurs utilisations potentielles.

Dans l’exemple présenté, le robot engage une conversation avec son interlocuteur et lui offre même une pomme, démontrant ainsi sa capacité à interagir de manière naturelle. Par la suite, il accomplit des tâches ménagères en rangeant de la vaisselle dans un égouttoir avec une habileté impressionnante.

Cette démonstration met en lumière l’étendue des compétences du robot Figure 01 et suggère un avenir prometteur pour les interactions homme-machine.

Le robot le plus avancé jamais créé

Pour mémoire, dès sa révélation en 2023, Figure 01 a rapidement captivé l’attention en se distinguant comme l’un des robots les plus avancés jamais conçus. Avec une stature similaire à celle d’un être humain (1,70 m pour 60 kg), il affiche une vitesse de déplacement de 4 km/h et une capacité de port de jusqu’à 20 kg. Ce qui le distingue également, ce sont ses doigts articulés, une caractéristique rare dans le domaine, contrairement aux pinces généralement utilisées par d’autres robots de ce type. Grâce à l’intégration de ChatGPT, Figure 01 pourra acquérir de nouvelles compétences en plus de dialoguer avec divers interlocuteurs.

Figure n’est pas la seule entreprise à se concentrer sur ce type de robot humanoïde sophistiqué. Récemment, la start-up canadienne Sanctuary AI a fait sensation en dévoilant Phoenix, un robot agile et intelligent capable de reproduire des mouvements précis pour aider les humains dans des tâches ardues, dangereuses ou exigeant une grande précision.

Conçu pour être capable de reproduire pratiquement tous les gestes humains grâce à son intelligence artificielle intégrée, Phoenix apprend et s’adapte à de nouveaux contextes, offrant une polyvalence remarquable.

D’autres robots en création

On observe une prolifération de projets de cette nature, principalement en Amérique du Nord et en Chine. En effet, outre les entreprises telles que Figure et Sanctuary AI, qui sont déjà dans la course, Tesla a également fait connaître son robot Optimus.

De même, Boston Dynamics est engagé dans le développement de plusieurs projets, dont Atlas, un robot puissant aux capacités ouvrières impressionnantes.

Par ailleurs, du côté chinois, Xiaomi travaille sur un robot doté de capacités de reconnaissance des individus, de leurs expressions et de leurs émotions.