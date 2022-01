Décoration Anniversaire Star Wars

Votre enfant est un grand fan de Star Wars et il vous demande une fête d’anniversaire sur le thème de la saga galactique ? En bon parent que vous êtes, vous souhaitez lui faire plaisir. Le problème, c’est que vous ne savez pas comment vous y prendre ni par où commencer ? Mais en plus de cela, DarkVador et les Jedi ne sont pas de votre univers ? Pas de panique, nous allons vous aider à organiser de A à Z un super anniversaire thème Star Wars pour ton jeune Padawan.

Pourquoi et comment organiser une déco anniversaire Star Wars ?

Depuis la sortie du premier film, en 1977, la saga de science-fiction ne cesse de faire rêver petits et grands. Elle est même devenue un thème à la mode pour les anniversaires depuis quelque temps. Aujourd’hui, c’est votre enfant qui souhaite inviter Luke Skywalker, Rey, Chewbacca, DarkVador et Yoda pour son anniversaire. Alors, comment faire ?

Tout d’abord, sachez que l’organisation d’une fête d’anniversaire à thème ne se limite pas à une jolie décoration de table. Pour que votre enfant ait le plus bel anniversaire thème Star Wars, vous devez lui offrir à lui ainsi qu’aux invités une immersion totale dans la saga en créant une véritable ambiance galactique. La décoration de la table et de la salle, les ballons, le gâteau, mais aussi les bougies, la musique et les jeux, tout doit représenter la célèbre saga « Guerre des Étoiles ». Notre guide va vous guider dans les étapes à suivre tout en proposant diverses idées.

Vous n’avez pas du temps pour réaliser vous-même les décorations ? Bonne nouvelle, vous pouvez trouver tous les indispensables de la déco anniversaire Star Wars le site Tralala-Fetes. Spécialisé dans les produits d’anniversaire, ce site propose différents articles Star Wars géniaux au meilleur prix : ballons Star Wars, assiettes, gobelets, déguisements, etc.

Des invitations au thème Star Wars pour les convives

La première chose à faire lorsqu’on organise une fête d’anniversaire est la préparation et la distribution des invitations. Dès la carte d’anniversaire, montrez aux invités que le thème de la fête sera Star Wars. Vous pouvez par exemple concevoir des invitations sous forme d’étoiles, de sabres lasers ou de vaisseaux spatiaux. Pour vous donner de l’inspiration, visitez Pinterest qui regorge de modèles de cartes d’anniversaire Star Wars que vous pouvez reproduire. Pour ceux qui sont toujours pressés, retrouvez sur Tralala-Fêtes des cartes d’anniversaire 100% Star Wars déjà prêts. Il vous suffit de le compléter et votre enfant pourra les distribuer à ses camarades d’école.

Une décoration d’anniversaire Star Wars qui déchire

Pour la décoration, votre seul but est de faire voyager vos petits convives dans leur univers favori : Star Wars. Vous devez alors mettre le paquet ! Pour rester dans le thème, utilisez les couleurs représentatives de la saga galactique : noir, blanc, bleue nuit et argenté. Ensuite, transformez votre pièce en véritable vaisseau spatial ou en zone galactique. Un anniversaire thème Star Wars réussi nécessite plusieurs ballons multicolores pour assurer une ambiance festive. Il vous faut également des guirlandes et des fanions que vous pouvez accrocher partout sur le mur. Enfin, n’oubliez pas les déguisements qui sont aussi importants. C’est une occasion pour votre enfant de se mettre dans la peau de son héros préféré dans Star Wars. Luke Skywalker ou DarkVador, retrouvez les déguisements qu’il vous faut sur Tralala-Fêtes.

Un buffet d’anniversaire et des activités galactiques

Place maintenant au buffet d’anniversaire. Pour cela, dressez une belle table d’anniversaire thème Star Wars. Elle doit être bien organisée, mais surtout remplie de délicieux petits plats aux couleurs de la saga. Optez pour une nappe ou un chemin de table qui représente l’espace, des serviettes imprimées des personnages emblématiques de la saga, des assiettes et des gobelets jetables également sur le thème Star Wars… Enfin, mettez plein la vue à toutes les convives en préparant une pâtisserie en forme de vaisseau spatial ou recouverte de pâte à sucre avec le logo du film.