Cet article explore la procédure d’activation de la fonctionnalité “OK Google” sur votre appareil Android. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser l’assistant vocal de Google pour accomplir diverses actions sans avoir besoin de manipuler votre téléphone.

Plongez dans ce guide complet dédié à l’activation de la fonction “OK Google” sur votre appareil Android, et découvrez comment exploiter pleinement les commandes vocales pour rendre votre smartphone encore plus intelligent. En intégrant “OK Google” à votre quotidien, vous ouvrez la porte à une multitude de possibilités : envoyer des SMS en un clin d’œil, obtenir des itinéraires précis ou encore effectuer des recherches en ligne, le tout avec une facilité déconcertante, sans même avoir besoin de toucher votre téléphone.

Lire aussi :

Les points essentiels à retenir concernant la commande “Ok Google”

Avant de configurer la commande “Ok Google” sur votre appareil Android, assurez-vous d’abord de sa compatibilité. Cette fonctionnalité est généralement disponible sur les appareils fonctionnant sous Android 5.0 ou des versions ultérieures. Si nécessaire, installez l’application Google depuis le Google Play Store sur votre appareil.

Pour configurer “Ok Google”, ouvrez l’application Google, accédez aux paramètres, activez la détection mains libres, puis prononcez “Ok Google” suivi de votre commande. Si vous souhaitez utiliser “Ok Google” depuis n’importe quel écran, activez cette option dans les paramètres de l’application Google.

Vous pouvez également ajouter plusieurs langues prises en charge par “Ok Google” et personnaliser les types d’informations fournies par l’assistant dans les paramètres de l’application.

Configurer OK Google

Une fois que vous avez vérifié la compatibilité de votre appareil et installé l’application Google, passez à l’étape de configuration de la fonctionnalité OK Google. Pour ce faire, ouvrez l’application Google sur votre smartphone ou tablette, puis appuyez sur le bouton Plus situé en bas à droite de l’écran, représenté par trois points verticaux.

Sélectionnez ensuite “Paramètres” et choisissez “Voice” (ou “Voix”) dans la liste des options. Appuyez sur “Détection mains libres” ou “Commande vocale toujours active”, puis activez le paramètre “Dis OK Google”. À partir de là, vous devriez pouvoir utiliser OK Google en prononçant simplement “OK Google” suivi de votre commande, que ce soit pour envoyer un message, effectuer une recherche ou obtenir des informations sur la météo.

Par défaut, il est nécessaire d’avoir l’écran du téléphone allumé et l’écran d’accueil affiché pour pouvoir utiliser OK Google. Cependant, vous pouvez choisir de l’activer depuis n’importe quel écran en suivant quelques étapes supplémentaires. Ouvrez à nouveau les paramètres de l’application Google, puis cliquez sur “Voice”. Appuyez sur “Détection mains libres” ou “Commande vocale toujours active”, et activez le paramètre “Depuis n’importe quel écran”. Avec cette option activée, vous pouvez désormais utiliser OK Google depuis n’importe quelle application ou écran de votre appareil Android.

Personnaliser les informations fournies par OK Google

Si vous êtes multilingue et souhaitez utiliser OK Google dans différentes langues, vous pouvez facilement ajouter d’autres langues prises en charge par l’assistant Google. Pour ce faire, accédez aux Paramètres de l’application Google et appuyez sur “Voice”, puis sélectionnez “Langues”. Choisissez une langue dans la liste proposée, puis appuyez sur le bouton de retour en haut à gauche de votre écran pour revenir aux paramètres vocaux. Désormais, OK Google reconnaîtra les commandes vocales dans les langues que vous avez sélectionnées.

Quant à la dernière étape, il est possible de personnaliser les types d’informations que l’assistant Google vous présente lorsque vous effectuez des recherches avec OK Google. Par exemple, vous pouvez demander à l’assistant de vous montrer uniquement les actualités locales ou nationales, ou de vous fournir des recommandations d’événements près de chez vous. Pour personnaliser ces paramètres, ouvrez l’application Google sur votre appareil Android, appuyez sur votre photo de profil ou vos initiales situées en haut à droite de l’écran, sélectionnez “Paramètres”, puis “Assistant Google”.

Faites défiler vers le bas et cliquez sur “Intérêts de l’utilisateur” ou “Vos sources d’infos” selon l’option disponible, puis cochez ou décochez les cases correspondantes pour choisir les catégories d’informations qui vous intéressent. En suivant ces étapes, vous pourrez pleinement profiter des fonctionnalités et des possibilités offertes par OK Google sur votre appareil Android. Alors, n’attendez plus et commencez dès maintenant à tirer profit de cet assistant vocal intelligent !