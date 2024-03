Découvrez les meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2024 !

Si vous recherchez un smartphone performant et fiable sans nécessairement opter pour le haut de gamme et ses prix élevés, choisir un téléphone coûtant moins de 500 euros est une excellente option. Ci-dessous, découvrez une sélection des meilleurs modèles de smartphones disponibles dans cette gamme de prix.

Malgré le fait que les prix des smartphones puissent désormais atteindre des sommets vertigineux, c’est aux alentours de 500 euros que l’on trouve les meilleures valeurs en termes de qualité et de prix. Dans cette gamme de prix, on retrouve des processeurs suffisamment puissants pour le jeu, des écrans OLED et des performances photographiques de qualité. Les compromis sont principalement observés au niveau des fonctionnalités de confort telles que l’étanchéité ou la recharge sans fil. En ce qui concerne la photographie, on peut également noter des différences par rapport aux modèles plus onéreux, bien que les marques investissent de plus en plus dans ce domaine. Pour ceux qui souhaitent trouver un smartphone offrant des performances photographiques de pointe, nous recommandons de consulter notre sélection des meilleurs smartphones pour la photographie actuellement disponibles.

Le meilleur rapport qualité/prix le Samsung Galaxy A54

Le successeur du Galaxy A54 surpasse son prédécesseur, se hissant au rang de smartphone offrant le meilleur rapport qualité-prix actuellement disponible. Le Samsung Galaxy A54 présente un design de qualité et une ergonomie adaptée à toutes les tailles de main. Son écran Super AMOLED de 6,4 pouces offre un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une résolution Full HD, assurant ainsi l’une des meilleures expériences visuelles sur le marché des smartphones, avec une luminosité maximale de 1275 cd/m².

La durabilité est un autre point fort de ce modèle, avec une garantie de 5 ans de mises à jour Android, ce qui en fait un investissement durable et rentable pour les utilisateurs soucieux de leur budget. En termes de performances, le Samsung Galaxy A54 est propulsé par un processeur Exynos 1380 associé à 8 Go de RAM, offrant des performances solides pour la plupart des tâches quotidiennes, bien que certains concurrents dans la même gamme de prix puissent offrir des performances légèrement supérieures. L’autonomie de la batterie est également impressionnante, offrant jusqu’à deux jours d’utilisation avec une seule charge.

Cependant, quelques faiblesses sont à noter, notamment en ce qui concerne la vitesse de recharge, qui prend environ une heure et vingt minutes pour atteindre une charge complète. De plus, bien que la qualité photographique soit satisfaisante dans l’ensemble, les prises de vue en basse lumière ne sont pas aussi impressionnantes que celles de certains concurrents directs, tels que le Pixel 7a. Malgré ces limitations, vendu à moins de 500 euros, le Samsung Galaxy A54 demeure le choix optimal pour ceux qui recherchent un smartphone offrant un excellent rapport qualité-prix.

Le meilleur photophone à moins de 500 euros : le Google Pixel 7a

Proposé initialement à 509 euros, le Pixel 7a voit son prix descendre en dessous des 500 euros en 2024, devenant ainsi une option attrayante dans le segment des smartphones milieu de gamme. Arborant un design compact hérité de ses prédécesseurs, le Pixel 7a se distingue par ses angles caractéristiques, bien que des bordures d’écran plus fines auraient amélioré son ergonomie.

Doté d’un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le Pixel 7a offre une luminosité élevée en HDR, assurant une expérience visuelle immersive. Grâce à la puissante puce Tensor de Google, l’expérience utilisateur est fluide et réactive, renforçant la réputation des smartphones Pixel pour leur performance logicielle.

Cependant, l’autonomie de la batterie du Pixel 7a est limitée, nécessitant une recharge quotidienne, et la vitesse de recharge n’est pas particulièrement rapide, plafonnant à 18W. Malgré ces quelques inconvénients, pour ceux à la recherche d’un smartphone compact et performant en photographie, le Pixel 7a représente une option intéressante dans sa gamme de prix.

Le meilleur Apple à ce prix : Apple iPhone SE 5G (2022)

L’iPhone SE 2022 est enfin disponible, promettant la puissance d’un iPhone 13 dans un format compact hérité de l’iPhone 8. Avec son écran de 4,7 pouces, il offre une expérience utilisateur pratique pour ceux qui préfèrent un téléphone plus petit, bien que cela puisse limiter la confortabilité pour la consommation de contenu multimédia. Cependant, son design daté pourrait en rebuter certains utilisateurs.

En tant qu’iPhone, l’iPhone SE 2022 bénéficie pleinement de l’écosystème d’Apple et de son système d’exploitation iOS. Bien que son unique capteur photo de 12 Mpx puisse sembler modeste par rapport à la concurrence, l’optimisation d’iOS lui permet de fournir des performances honorables en matière d’autonomie.

Parmi ses points forts, l’iPhone SE 2022 offre une étanchéité appréciable, une caractéristique rare dans sa catégorie, ainsi qu’un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton physique « Home », une fonctionnalité qui plaira aux habitués des anciens modèles d’iPhone. Cependant, ses larges bordures et son design dépassé peuvent être des points négatifs pour certains utilisateurs. Malgré ces considérations, pour ceux qui privilégient l’écosystème iOS et ne souhaitent pas sacrifier la compacité, l’iPhone SE 2022 reste un choix à considérer, bien que son prix initial de 529 euros le place légèrement au-dessus de certains concurrents Android offrant des fonctionnalités plus avancées dans cette gamme de prix.