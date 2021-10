Démarrez votre activité de restauration de la meilleure façon avec une cuisine optimale

Alors que le secteur de la restauration a été lourdement impacté par la pandémie ces deux dernières années, l’activité semble enfin reprendre avec une toute nouvelle façon de voir ce métier de bouche. Avec des options de livraison plus établies et une relation client qui se développe également en ligne et sur les réseaux sociaux, les restaurants ont su se réinventer pour continuer à allier les saveurs et les mets, malgré les fermetures sanitaires passées et les mois incertains qui se sont écoulés. Les clients sont d’ailleurs toujours au rendez-vous et de nombreux professionnels investissent afin d’ouvrir leur premier établissement avant la fin de l’année. Si vous en faites partie, nous vous donnons ici tous les conseils pour penser votre cuisine de la meilleure façon et ainsi optimiser la gestion de vos services simplement.

Un projet d’envergure et un métier de passion

Ouvrir son premier restaurant est toujours un projet d’envergure avec ce qu’il implique d’excitation, d’imprévus, et de choix à faire. Qu’il soit question de la décoration de votre salle, de la création de votre carte et de vos menus, ou encore du recrutement de votre équipe, de nombreuses étapes sont déterminantes afin de donner vie à un établissement opérationnel qui vous ressemble. Parmi celles-ci, le choix de votre équipement de cuisine professionnel est un point essentiel qui nécessite une réflexion approfondie et un agencement optimal. En effet, elle doit pouvoir vous assurer la présence d’équipements adaptés ainsi qu’une installation qui facilite le travail des cuisiniers et contribue à la réussite de votre restaurant.

Confort et praticité doivent donc être les maîtres mots au moment d’agencer votre cuisine. Une condition indispensable pour que vous puissiez pleinement exprimer votre créativité et votre passion de la gastronomie à chaque service. Plus à l’aise, les surfaces sont pensées pour votre travail et les postes distincts de cuisson, de préparation, etc., vous garantissent une organisation idéale pour des services fluides et maîtrisés en toutes circonstances.

Quels équipements sont essentiels à votre activité ?

Quel que soit le type de cuisine proposé par votre établissement, certains équipements sont essentiels à votre activité de restauration. Un matériel professionnel dont vous ne pourrez pas vous passer pour votre ouverture.

Équipements de cuisson ou de maintien au chaud

Votre matériel de cuisson et de maintien chaud dépend du type de restaurant créé, ainsi que des plats que vous souhaitez préparer dans votre établissement. Chaque élément nécessite donc d’être choisi minutieusement afin de répondre à toutes vos attentes et garantir la qualité de vos menus à chaque service. Il est donc conseillé de comparer les différents modèles pour chacun des équipements indispensables de votre cuisine :

Four conventionnel, à convection, mixte, à pizza, ou convoyeur.

Fourneaux à gaz ou électrique.

Ventilation selon le débit d’air volumique, la pression statique, la performance énergétique, la taille et le bruit (entre 7 et 21 sones).

Micro-ondes si nécessaire.

Bain-marie ou table chaude.

Gril électrique ou à gaz.

Matériel de préparation

Tables de travail en inox et meubles de rangement et de conservation intégrés.

Robot de cuisine à cuve, coupe-légumes à usage intensif, hachoir professionnel pour les viandes, ou robot combiné.

Modèles de mixeur batteur-mélangeur à installer au sol ou sur socle, et mixeur plongeant.

Trancheur à système automatique ou manuel, avec une taille de lame, une puissance, et une fréquence d’utilisation adaptées.

Planches à découper en plastique, dédiés à chaque type d’aliment préparé (légumes, viandes, poissons).

Affûteur et aiguiseur pour l’entretien de vos couteaux.

Ustensiles et batterie de cuisine selon vos besoins (casseroles et poêles avec couvercles, cuillères de cuisine et de service, couteaux professionnels, bassines, bols, saladiers, fouets, spatules, louches, pinces, moules à pâtisserie, plaques et plats à rôtir, etc.).

Équipements de conservation et de stockage

Congélateur et réfrigérateur conformes aux réglementations avec une capacité de stockage adaptée à votre cuisine, avec un condenseur fixé sur le haut ou le bas de l’appareil.

Rayonnages et étagères de rangement en acier inoxydable pour simplifier votre entretien avec des équipements mobiles ou stationnaires.

Bacs à légumes, bocaux en verre, bacs à pâtes pour la pâtisserie, boîtes de conservation en diverses tailles, conteneurs grand format, etc.

Matériel d’hygiène

Matériel de nettoyage (éponges, serpillières, détergents, etc.).

Poubelles

Distributeurs savon et papier

Évier multi bacs, mobile, encastré, de comptoir, de bar, lave-mains, plonge, etc.

Tabliers de cuisine

Charlottes de protection

Torchons

Chiffons

Equipement de sécurité

Extincteurs.

Trousses de premiers secours (désinfectant, pansements, pommades pour les brûlures, etc.).

Tapis de sécurité en caoutchouc pour éviter les risques de chutes.

Panneaux « sol glissant » pour sécuriser votre environnement en toutes circonstances, en salle comme en cuisine.

Gants de cuisine résistants à la chaleur.

Où acheter votre matériel pour une cuisine pro au meilleur prix ?

Afin de simplifier vos démarches pour l’ouverture de votre restaurant et la conception de votre cuisine professionnelle, il est conseillé de vous orienter vers un seul fournisseur qui pourra vous permettre des tarifs avantageux avec une commande unique pour vos équipements. Le développement des offres du marché et d’internet vous assure des prestations en ligne de qualité et des sites fiables tels que Matériel Horeca notamment. En passant par internet, vous profitez donc des plus grandes marques en quelques clics, tout en réalisant des économies appréciables au moment de votre ouverture. N’hésitez donc pas à consulter les divers sites professionnels pour vous lancer de la meilleure façon dans votre activité de restauration avec une cuisine fonctionnelle et adaptée !