Disney + Les Films et séries télévisés d’avril 2021!

Disney + a révélé la liste complète des nouveaux titres de films et de télévision qui seront disponibles sur le service de streaming en avril prochain, y compris les quatre épisodes restants de la deuxième série Marvel Cinematic Universe Falcon et le Soldat de l’Hiver et sera suivi de sa propre édition de Marvel Studios: assemblé.

Le mois prochain verra également l’arrivée de nouveaux épisodes pour le spin-off de la série suite de Disney + Le Mighty Ducks: des changeurs de jeu et les débuts de la série de basketball dirigée par John Stamos intitulée Gros bonnet.

Disponible le 2 avril

Disney Secrets of Sulphur Springs: No Time Like the Present (S1)

Disney Walk the Prank (S1-3)

Higglytown Heroes (S1-2)

The Island at the Top of the World

Third Man on the Mountain

The Last Ice

Made in a Day (S1)

Secrets of the Zoo (S4)

Sharks of the Bermuda Triangle

The Big Year

Night at the Museum

Night at the Museum: Battle of the Smithsonian

Caravan of Courage

Ewoks: The Battle for Endor

Star Wars: Clone Wars – Volume I

Star Wars: Clone Wars – Volume II

Star Wars: Ewoks (S1-2)

The Story of the Faithful Wookiee

The Falcon and The Winter Soldier – Episode 1.03

The Mighty Ducks: Game Changers – Episode 1.02 “Dusters”

Disponible le 9 avril

Disney Future-Worm!

Disney Kick Buttowki: Daredevil de banlieue (S1-2)

Les secrets de Disney de Sulphur Springs: à chaque fois (Finale S1)

Homme de la maison

Mark Twain et moi

Squanto: le conte d’un guerrier

Cesar Millan: la vraie histoire

Le faucon et le soldat de l’hiver – Épisode 1.04

Les puissants canards: des changeurs de jeu – Épisode 103 «Breakaway»

Disponible le 16 avril

Disponible le 22 avril (JOUR DE LA TERRE)

Secrets des baleines – Première

Disponible le 23 avril

Disney Junior Puppy Dog Pals (S3)

Disney Liv and Maddie (S1-3)

Disney Liv and Maddie: Cali Style (S4)

Disney My Music Story: Sukimaswitch

Being the Queen

Baby’s Day Out

The Falcon and The Winter Soldier – Finale (Episode 1.06)

The Mighty Ducks: Game Changers – Episode 1.05 “Cherry Picker”

Big Shot – Episode 1.02

Disponible le 30 avril

Aventures au pays des merveilles

Disney Ducktalesy (S3)

Disney Junior Mira

Oklahoma!

Marvel Studios: assemblé – Épisode 1.02 (Assemblé: La fabrication du Falcon et le Soldat de l’Hiver)

The Mighty Ducks: des changeurs de jeu – Épisode 1.06 «L’esprit des canards»

Big Shot – Épisode 1.03 «TCKS»