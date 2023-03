École primaire : comment choisir la bonne taille pour votre TBI

Le tableau blanc interactif est un outil pédagogique qui combine écran de projection, un ordinateur et une surface d’écriture. Il permet aux enseignants et aux élèves d’afficher des images, des vidéos ou même des graphiques et de les manipuler directement sur l’écran interactif.

Pourquoi utiliser un TBI en école primaire ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les TBI peuvent être utiles dans les écoles primaires.

Engager les élèves

Ces tableaux offrent une expérience d’apprentissage plus interactive et visuelle, ce qui peut aider à garder les élèves engagés et intéressés. En effet, dans une génération beaucoup plus digitalisée, les élèves se sentiront beaucoup plus à l’aise avec ce genre d’outils numériques. Les fonctionnalités de cet outil rendent les cours plus stimulants et interactifs.

Favoriser la collaboration

Les TBI peuvent être utilisés pour encourager la collaboration et la participation active des élèves dans la salle de classe. Les élèves peuvent travailler ensemble sur des projets et des présentations, échanger des idées et participer à des activités de groupes.

Utiliser des ressources en ligne

Les enseignants peuvent utiliser des ressources en lignes telles que des vidéos explicatives, des jeux interactifs ou même des quiz pour permettre l’apprentissage de manière efficace et ludique. Cela aide à enrichir l’expérience au niveau de l’apprentissage et à fournir aux élèves des informations supplémentaires.

Quelle taille pour un TBI en école primaire ?

Les TBI sont disponibles en plusieurs tailles pour répondre aux différents besoins des salles de classe. Les tailles les plus courantes pour les écoles primaires sont généralement comprises de 55 à 75 pouces, c’est-à-dire, variant de 140 centimètres à 190 de diagonale.

Néanmoins, il reste quelques facteurs à prendre en compte lors de l’achat de votre TBI, pour adapter au mieux la taille de celui-ci à votre salle.

Tout d’abord, la taille de la salle de classe est un facteur important. En effet, une salle de classe plus grande peut nécessiter un tableau blanc interactif plus grand pour que tous les élèves puissent explicitement voir le contenu affiché à l’écran.

Ensuite, le nombre d’élèves qui composent les classes est aussi un facteur clé. Plus il y a d’élèves dans la classe, plus il peut être utile d’avoir un TBI plus grand pour que tous les élèves puissent voir les détails des présentations et des activités. Alors qu’au contraire, s’il y a peu de monde, posséder un grand écran n’est pas forcément nécessaire.

Enfin, la taille de ces tableaux peut aussi dépendre des objectifs pédagogiques de votre programme d’apprentissage. Par exemple, si le TBI est principalement utilisé pour des présentations ou pour afficher des images, une taille plus petite est largement suffisante. Si votre utilisation se tourne vers la mise en place d’activités interactives, une taille plus grande peut être nécessaire pour permettre une meilleure visibilité et l’utilisation de toutes les fonctionnalités de façon optimale.

Pour une meilleure précision :

Un tableau d’une taille de 55 pouces est idéal pour les salles de classe de petite ou moyenne taille .

Pour les grandes salles , les tableaux de 65 pouces sont idéals

Pour les très grandes salles , il faudra préférer ceux de 75 pouces .

Pour résumer, il existe plusieurs tailles de TBI qui sont conçus essentiellement en fonction de la taille des salles de classe. C’est donc le facteur le plus important pour votre décision d’achat.