Elon Musk confirme que Tesla n’a pas vendu ses avoirs en Bitcoin, mais le prix reste en baisse

Qu’est-ce qui vient de se passer? Elon Musk est de retour. Après avoir effondré le prix du Bitcoin la semaine dernière lorsqu’il a annoncé que Tesla n’accepterait plus la crypto comme paiement, BTC est tombé à un creux de 3 mois suite à l’indice de Musk selon lequel le géant de l’EV envisageait ou aurait peut-être déjà vendu une partie de son Bitcoin. Il a maintenant confirmé que son entreprise n’a vendu aucun de ses avoirs, mais le prix reste inférieur à 46 000 $.

Le prix en plein essor du Bitcoin a atteint un niveau record en février lorsque Tesla a annoncé qu’il avait investi 1,5 milliard de dollars dans la crypto et l’accepterait bientôt comme paiement pour ses produits. Mais Musk a annulé cette dernière décision la semaine dernière, citant les préoccupations environnementales entourant l’exploitation minière de Bitcoin. Cette décision a vu le prix de BTC chuter de 17%, bien qu’il ait légèrement rebondi.

Musk a porté un autre coup dur à Bitcoin au cours du week-end lorsqu’il a semblé être d’accord avec un tweet qui impliquait que Tesla vendrait ou aurait déjà vendu ses avoirs en bitcoins.

L’utilisateur @CryptoWhale a tweeté: “Les Bitcoiners vont se gifler le trimestre prochain quand ils découvriront que Tesla a jeté le reste de leurs avoirs en Bitcoin. Avec le montant de la haine. [Elon Musk] obtient, je ne le blâmerais pas. »Ce à quoi Musk a répondu:« En effet.

Musk vient de tweeter que Tesla n’a pas vendu ses avoirs en Bitcoin, stabilisant son prix. Au moment de la rédaction de cet article, BTC reste toujours en dessous de 46000 $.

Tesla a révélé en mars qu’il avait vendu 10% de ses avoirs en Bitcoin. Et bien que cela ait eu une incidence sur le prix de la crypto, l’impact a été atténué par l’assurance de Musk que la vente devait démontrer sa «liquidité». Le deuxième homme le plus riche du monde a également déclaré qu’il n’avait vendu aucun de ses avoirs personnels en Bitcoin, bien que ce qu’il possède ne soit pas clair.

Elon is choosing $DOGE because Dogecoin is better than #Bitcoin in many fundamental ways#Dogecoin has faster transaction speeds, lower fees, and less environmental impact than #BTC#DOGE is affordable for regular folks because of its high supply

“People’s Crypto” – @elonmusk

— 💸💸💸 (@itsALLrisky) May 15, 2021