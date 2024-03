Épargne : taux très avantageux, découvrez ce placement qui concurrence le Livret A !

Peu considéré ces derniers temps, le compte à terme pourrait faire un retour en force en rivalisant avec le Livret A grâce à un taux attractif. Quelle est cette forme d’épargne ? Éclairage sur la question.

Depuis plusieurs années, le Livret A trône en tête des placements préférés des Français, offrant une sécurité et une accessibilité qui ont su conquérir les épargnants. Cependant, dans l’ombre de cette vedette financière, un autre compte épargne semble prêt à émerger et à rivaliser pour attirer l’attention des investisseurs. Quels sont les détails de ce challenger potentiel ? Cet article explore les caractéristiques et les avantages de cette alternative, mettant en lumière la concurrence qui pourrait bien réveiller le marché de l’épargne en France.

Lire aussi :

Une alternative d’épargne aussi attrayante

Depuis le 1er février 2023, le Livret A a vu sa rémunération grimper à 3 % net, une augmentation significative qui a multiplié sa rentabilité par six en un an, même en période d’inflation. Cette montée en puissance pourrait pourtant être mise en péril par l’émergence d’une alternative : le compte à terme. Cet oublié des épargnants ces dernières années pourrait bien revenir sur le devant de la scène.

Traditionnellement, aucun autre placement n’offre la même sécurité que le Livret A. Pourtant, le compte à terme, également connu sous le nom de CAT, présente des caractéristiques tout aussi attrayantes. Si son taux de rémunération a longtemps été inférieur à celui des livrets réglementés, il connaît désormais une hausse significative, pouvant atteindre jusqu’à 3,5 %. Cette perspective commence à susciter l’intérêt des épargnants en quête de rendement.

Cependant, contrairement au Livret A, le compte à terme est imposable sur le revenu et soumis aux cotisations sociales. Cette différence pourrait en refroidir certains, car cela signifie qu’environ 30 % des intérêts perçus doivent être déduits du montant total. Malgré cette taxation, l’attrait croissant pour le compte à terme suggère que les épargnants pourraient être disposés à accepter cette contrainte pour bénéficier de rendements potentiellement plus élevés.

Avantages et inconvénients de cette épargne

Le compte à terme présente également un aspect contraignant qui mérite d’être souligné. En effet, les fonds placés sur ce type de compte épargne sont moins accessibles que sur un Livret A. L’argent déposé est entièrement sécurisé, mais il est bloqué pour une période déterminée, variant généralement de trois mois à cinq ans. Cette caractéristique peut poser problème si le compte à terme est ouvert dans le but de constituer une épargne de secours, nécessitant une disponibilité immédiate des fonds.

Néanmoins, ouvrir un compte à terme peut s’avérer avantageux, surtout dans un contexte d’inflation croissante comme celui que nous connaissons actuellement. En effet, contrairement aux livrets d’épargne réglementés, le taux du compte à terme reste fixe pendant toute la durée du contrat, quelles que soient les fluctuations de l’inflation. Cette stabilité offre une certaine protection contre la dévaluation de l’argent dans un contexte économique instable.

Selon les prévisions de la Banque de France, une baisse significative de l’inflation est attendue d’ici 2024 et 2025, ce qui entraînera inévitablement une diminution des taux du Livret A. Dans ce contexte, les taux fixes proposés par les comptes à terme pourraient se révéler être un avantage décisif, offrant aux épargnants une alternative attrayante et plus stable pour faire fructifier leur argent.

Comment fonctionne le compte à terme ?

Sur un compte à terme, vous ne pouvez effectuer qu’un seul dépôt à la fois. Si vous souhaitez ajouter des fonds supplémentaires, il vous faudra ouvrir un nouveau compte à terme. La liberté de choisir le montant du dépôt est possible, à condition que la banque n’impose pas de seuil minimum, pratique courante lorsque le taux proposé est attractif.

Les dépôts sur un compte à terme sont limités dans le temps, offrant la possibilité de choisir entre des périodes de court terme et de long terme. Le court terme, généralement inférieur à un an, est adapté à des besoins de liquidité immédiate, tandis que le long terme, dépassant souvent cette durée, offre la possibilité d’accumuler des intérêts plus élevés. À l’échéance du compte à terme, vous récupérez votre dépôt initial ainsi que les intérêts générés.

Il existe plusieurs types de comptes à terme, dont le compte à taux fixe, dont le taux est établi dès la signature du contrat, le compte à taux progressif où la rémunération augmente périodiquement, le compte à taux variable indexé sur un taux de marché ou un indice de référence, le contrat d’engagement ouvrant plusieurs comptes à terme avec des fonctionnements différents, et enfin, le contrat combinant un compte à terme avec d’autres produits d’épargne.