Epic Games derrière le projet de loi anti-App Store du Dakota du Nord

Les lobbyistes travaillant pour Epic Games et la Coalition for App Fairness font pression sur un projet de loi au Sénat du Dakota du Nord qui obligerait Apple à ouvrir l’App Store. Projet de loi du Sénat 2333, tel que rapporté par Le New York Times et Kotaku, stipulerait que les utilisateurs de l’État pourraient télécharger des applications à partir de vitrines tierces et utiliser des processeurs de paiement non approuvés.

La loi empêcherait également les plates-formes de riposter «à l’encontre d’un développeur pour avoir choisi d’utiliser un autre magasin d’applications ou un système de paiement intégré». Dans son témoignage, Erik Neuenschwander d’Apple a déclaré que la loi «menace de détruire l’iPhone tel que vous le connaissez».

Naturellement, il semble y avoir quelque chose d’un peu bizarre dans la rédaction de lois par les entreprises qui leur profitent et désavantagent leurs concurrents. D’autant qu’Epic Games est actuellement impliqué dans des poursuites judiciaires contre Apple et Google après que l’application a été retirée des deux magasins.

Si vous n’êtes pas familier, Epic a ajouté un moyen d’acheter des V-Bucks, la devise du jeu de Fortnite, via sa propre vitrine. Apple et Google ont tous deux déclaré que le mouvement violait les termes de l’accord de développement signé et lui ont demandé d’arrêter. Sinon, les deux plates-formes ont par la suite retiré le jeu de leurs vitrines, ce qu’Epic a qualifié de «représailles».

On ne sait pas si le projet de loi a un soutien suffisant pour être adopté, mais la nouvelle marque un nouveau chapitre dans la guerre entre Epic et ses magasins d’applications rivaux.