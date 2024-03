Face à l’iPhone : notre test choc de la nouvelle webcam Google d’Android 15 !

La nouvelle webcam haute définition des Pixel a suscité notre intérêt pour un face-à-face avec le mode Continuité des iPhone d’Apple, afin de déterminer lequel est le meilleur équipé.

Prévu pour la fin de l’année en même temps que les supposés Pixel 9, le développement d’Android 15 est en cours. Aujourd’hui, nous avons découvert certaines de ses nouvelles fonctionnalités dans la Developer Preview 2. Parmi celles-ci se trouve une option intéressante concernant la fonction webcam des Google Pixel, qui pourrait facilement passer inaperçue.

Les Google Pixel évoluent pour devenir des webcams haute définition

À moins d’investir dans une webcam externe coûteuse comme la Logitech MX Brio, la plupart des utilisateurs se retrouvent avec une webcam de qualité médiocre intégrée à leur ordinateur portable par défaut.

Google propose une solution ingénieuse pour les utilisateurs de Pixel 6 et versions ultérieures : transformer leur smartphone en webcam d’appoint pour remplacer celle de leur ordinateur. Cette fonctionnalité est débloquée grâce à la mise à jour Android 14 QPR1.

En exploitant les capteurs photo arrière d’un Pixel 6, Pixel 7 ou Pixel 8 (ou leurs variantes Pro), la qualité de l’image devrait être nettement meilleure que celle d’une webcam intégrée. Cependant, jusqu’à présent, Google ne proposait qu’une option de basse définition. La nouveauté avec Android 15 est l’ajout d’une option “HQ” (haute qualité).

Quel est le champion de la webcam : iPhone ou Pixel ?

Nous avons testé les performances de la webcam avec deux applications populaires de visioconférence : FaceTime et Google Meet. Dans nos tests, nous avons utilisé différentes résolutions sur le Pixel 8, notamment en SD et en HD, afin d’évaluer la qualité d’image dans différents scénarios. En parallèle, nous avons également testé l’iPhone 14 Pro en mode Continuité et la webcam intégrée de notre MacBook Air M3.

Un aspect notable concerne les options de zoom disponibles sur le Pixel, qui tire parti de son ultra grand-angle ainsi que des zooms optiques x1 et x2. En revanche, l’iPhone se limite à un plan serré, tandis que la webcam du MacBook offre une vision plus large.

Les smartphones offrent un effet bokeh convaincant, idéal pour les visioconférences individuelles mais risquant de couper quelques têtes lors de réunions de groupe. En termes de colorimétrie, l’iPhone remporte la palme avec un rendu de qualité supérieure, caractérisé par une balance des blancs précise, une luminosité adéquate et un niveau de détail élevé.

En ce qui concerne Google Meet, le Pixel 8 présente un résultat moins flatteur, avec des images souvent trop froides et sous-exposées. Cependant, l’activation du mode « HQ » entraîne une nette amélioration de la définition, bien que le rendu global reste en deçà de celui de l’iPhone.

Possibilité de régler les paramètres de la webcam Google

Pour améliorer les performances de la webcam Google, il est nécessaire de recourir à une application tierce, parmi plusieurs disponibles sur le Play Store. Nous avons expérimenté Camo, qui s’avère fonctionner aussi bien sur PC que sur Mac.

En plus de tirer parti des capteurs du smartphone, cette application offre la possibilité de régler précisément divers paramètres tels que la colorimétrie, le contraste, la luminosité et la saturation.

Camo est gratuite et offre une résolution de 720p. Une version Pro payante permet également de bénéficier d’une résolution en 1080p.