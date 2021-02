Facebook passe au nucléaire et interdit tous les articles de presse en Australie

Facebook est devenu nucléaire dans sa bataille de longue date avec le gouvernement australien sur le contenu des nouvelles. L’Australie envisage une législation qui obligerait Facebook à payer pour créer des liens vers des actualités australiennes. En réponse, Facebook a annoncé une interdiction de grande envergure pour les utilisateurs de relier du contenu d’actualités australiennes.

L’interdiction signifie que les utilisateurs de Facebook en Australie ne peuvent plus publier de publications contenant des liens vers des articles de presse, que ce soit dans les médias australiens ou à l’étranger. Pendant ce temps, les utilisateurs en dehors de l’Australie ne peuvent pas publier de liens vers des sources d’informations australiennes. L’interdiction est déjà entrée en vigueur, comme je l’ai découvert en essayant de publier un lien vers le Sydney Morning Herald sur Facebook:

Facebook dit que les éditeurs de nouvelles australiens ne pourront pas partager ou publier du contenu sur leurs pages Facebook. Les publications d’éditeurs de nouvelles en dehors de l’Australie ne seront pas accessibles aux utilisateurs australiens.

En vertu de la loi australienne, Facebook et Google seraient tenus de négocier «de bonne foi» avec les sites d’informations australiens pour obtenir des licences pour créer un lien vers leur contenu – ce qu’ils font actuellement gratuitement. Les règles de non-discrimination exigeraient que Google et Facebook traitent les sites de la même manière, qu’ils doivent payer un site pour des liens ou non. Si les négociations échouaient, les différends seraient réglés par un arbitrage de type baseball, où chaque partie mettrait une offre sur la table et une partie neutre déciderait quelle offre est la plus raisonnable.

En bref, Facebook et Google seront tenus de payer les sites d’informations australiens lorsqu’ils leur envoient du trafic – et les titans de l’Internet ne sont pas autorisés à arrêter de se connecter aux sites d’informations australiens pour éviter de payer.

Dans un article de blog, Facebook a fait valoir que cette proposition « méconnaît fondamentalement la relation entre notre plateforme et les éditeurs qui l’utilisent pour partager du contenu d’actualité ». Facebook soutient que les sites d’actualités bénéficient du trafic que Facebook leur envoie bien plus que les avantages de Facebook en se connectant à des sites d’actualités. Facebook affirme que l’année dernière, il a envoyé 5,1 milliards de références gratuites à des éditeurs australiens – le trafic que la société estime à 407 millions de dollars australiens (315 millions de dollars).

Facebook a également cherché à se distinguer de Google, l’autre géant de la technologie visé par le projet de loi australien.

« La recherche Google est inextricablement liée aux actualités et les éditeurs ne fournissent pas volontairement leur contenu », a déclaré Facebook. « D’un autre côté, les éditeurs choisissent volontiers de publier des actualités sur Facebook, car cela leur permet de vendre plus d’abonnements, d’augmenter leur audience et d’augmenter leurs revenus publicitaires. »

Le mois dernier, Google a émis sa propre menace de fermer son moteur de recherche australien avant de payer pour les sites d’information. Mais depuis, le géant de la recherche semble avoir assoupli sa position. Il a récemment signé un accord avec des éditeurs français pour que leurs articles figurent dans les résultats de recherche. Et plus récemment, il a commencé à signer des accords avec des éditeurs australiens, y compris un accord avec News Corp., qui a été fondé par l’Australien Rupert Murdoch et possède un certain nombre de journaux australiens.