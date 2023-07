Faites confiance à une start-up pour votre estimation immobilière en ligne !

Pour s’assurer de mettre en vente son logement, qu’il s’agisse d’un appartement ou d’une maison, à un prix adéquat, il est préférable de confier son projet à un professionnel de l’immobilier. Son expertise offre une évaluation qualitative du bien immobilier d’après des critères définis, sans risque de subjectivité. Encore mieux, de nos jours en France, un agent immobilier peut être remplacé par un algorithme fiable et performant qui estime le logement d’un propriétaire en quelques clics. Découvrez la startup Estimation en ligne, un allié pour vos transactions immobilières !

Pourquoi réaliser une estimation en ligne de son bien immobilier ?

Estimer la valeur de son bien immobilier par un expert permet de se faire idée financière de ce que votre logement représente vis-à-vis du marché. C’est une façon d’évaluer la valeur marchande de son logement avant de réaliser des travaux d’agrandissement ou de rénovation pour améliorer son état global, mais aussi une étape fortement conseillée avant de publier son prix de vente en ligne.

En effet, pour maximiser les chances d’achat de son appartement ou sa maison, outre la prise en considération des données telles que la surface, la présence d’un étage ou la localisation, le prix est un facteur qui pèse lourd dans la balance des potentiels acheteurs.

Si le prix est trop élevé, la durée de vente du logement est prolongée tandis qu’à l’inverse, sous-évaluer la valeur immobilière d’une maison ou d’un appartement fait perdre de l’argent au propriétaire.

C’est pourquoi, dans un marché immobilier fluctuant où les critères d’exigences et les négociations varient d’une période de l’année à une autre, il est préférable d’obtenir une estimation exacte de ses biens immobiliers grâce à l’expertise d’un professionnel issu du milieu.

Estimation en ligne : une startup au service des propriétés immobilières

Cette startup de l’estimation en ligne est novatrice sur le marché immobilier puisqu’elle propose un concept à la fois performant et précis : la possibilité d’estimer son bien immobilier via la puissance d’un algorithme.

Dans une société où l’intelligence artificielle occupe de plus en plus de place au sein de notre quotidien, cette entreprise française a souhaité croiser le pouvoir de l’IA et l’exigence des acheteurs pour donner naissance à cette estimation immobilière en ligne précise et gratuite.

Oubliez les rendez-vous en agence et confiez votre projet de vente à cette nouvelle technique contemporaine qui offre un résultat fiable et s’adapte aux changements en temps réel au sein d’un marché immobilier en perpétuelle mutation !

Comment utiliser Estimation en ligne ?

Le fonctionnement de cette startup accessible gratuitement par tous sur le net est plutôt simple. Estimation en ligne recueille les données françaises de l’État, des notaires, des petites annonces et de la startup Price Hubble (société d’estimation, de conseil et d’analyse immobilière pour les professionnels) afin d’établir des estimations à la hauteur de celle des experts immobiliers.

Les consommateurs qui souhaitent faire appel à l’expertise instantanée et novatrice de cet algorithme obtiennent une estimation en ligne fiable et précise, en corrélation avec les tendances du marché local.

En quelques clics, il leur suffit de remplir un questionnaire comportant plusieurs paramètres : une vingtaine en rapport avec l’état général du logement (surface, nombre d’étages, etc) et environ cinquante sur sa localisation (proximité d’une grande ville, dynamisme du quartier, etc).

Par la suite, grâce à des outils rigoureux qui comptabilisent les forces et les faiblesses du logement dans un marché immobilier fluctuant, ils obtiennent la valeur financière de leur maison ou de leur appartement. Ainsi, il vous est possible de concrétiser seul vos transactions immobilières sans nécessiter l’intervention d’une agence immo et c’est exactement l’objectif de cette startup ! Délivrer les clés et astuces nécessaires à un propriétaire pour qu’il assure la vente de son bien immobilier en totale autonomie si tel est son choix, grâce au caractère novateur de cette technologie d’estimation.

Qu’attendez-vous pour tester cet outil en ligne ?