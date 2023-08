Formation suite à un entretien professionnel : comment l’obtenir ?

in

L’entretien professionnel est un moment clé dans la carrière d’un salarié. Il s’agit d’une opportunité pour évaluer les compétences, discuter des aspirations professionnelles et définir un parcours d’évolution au sein de l’entreprise. C’est également lors de cet entretien que se dessinent les besoins en formation. En effet, face à un monde professionnel en constante mutation, s’adapter et développer de nouvelles compétences est devenu essentiel. Ainsi, obtenir une formation suite à un entretien professionnel devient une démarche stratégique tant pour le salarié désireux d’évoluer que pour l’employeur souhaitant optimiser ses ressources humaines. Dans ce article, nous allons aborder l’importance de la formation post-entretien, les étapes pour y parvenir, et les bénéfices pour les deux parties concernées.

Quels sont les critères d’évaluation lors d’un entretien professionnel pour avoir une formation ?

Lors d’un entretien professionnel en vue d’obtenir une formation, voici les principaux critères d’évaluation généralement pris en compte :

Auto-évaluation : capacité du salarié à identifier ses forces, faiblesses et besoins en matière de formation. Pertinence de la formation : adéquation entre la formation demandée et les besoins réels du poste actuel ou des évolutions futures envisagées. Motivation : degré d’engagement et de volonté du salarié à suivre la formation et à l’appliquer dans son travail. Connaissance du marché : compréhension des tendances actuelles, des évolutions technologiques et des compétences requises dans le secteur. Bénéfice pour l’entreprise : capacité du salarié à démontrer comment la formation profitera à l’organisation, que ce soit en termes de productivité, d’innovation ou de compétitivité. Planification : clarté et réalisme du plan de mise en œuvre post-formation pour intégrer les compétences acquises dans le contexte professionnel. Antécédents de formation : historique des formations précédemment suivies et de leur impact sur la performance professionnelle du salarié. Adaptabilité : capacité du salarié à s’adapter à de nouveaux apprentissages et à de nouvelles méthodologies. Communication : aptitude à exprimer clairement ses besoins, attentes et objectifs liés à la formation. Feedback des collègues et supérieurs : retours et recommandations des pairs ou des responsables hiérarchiques concernant la pertinence de la formation pour le salarié.

Chaque organisation peut avoir sa propre grille d’évaluation, mais ces critères constituent une base solide pour comprendre ce qui est généralement recherché lors de tels entretiens.

Comment se préparer efficacement à un entretien professionnel pour obtenir une formation ?

Se préparer à un entretien professionnel en vue d’obtenir une formation requiert une démarche structurée et réfléchie. Tout d’abord, il est essentiel d’effectuer un bilan de ses compétences et de ses expériences pour identifier clairement ses points forts et ses zones d’amélioration.

Cette auto-évaluation permet de cerner les formations qui seraient le plus bénéfiques pour combler les lacunes ou renforcer les acquis. Ensuite, il convient de se renseigner sur les formations disponibles, que ce soit en interne ou en externe, afin d’arriver à l’entretien avec des propositions concrètes.

Il est également judicieux de se tenir informé des tendances du marché, des évolutions technologiques et des compétences recherchées dans son secteur, afin d’argumenter sur la pertinence et l’utilité de la formation souhaitée.

Préparez des arguments solides démontrant comment cette formation sera bénéfique non seulement pour votre développement professionnel, mais aussi pour l’entreprise.

Enfin, adoptez une attitude proactive lors de l’entretien, en étant ouvert à la discussion et en montrant votre motivation à vous former. Une préparation rigoureuse couplée à une communication efficace augmentera considérablement vos chances d’obtenir la formation désirée.

Quelles questions poser lors d’un entretien professionnel pour une formation afin de montrer son intérêt et sa motivation ?

Lors d’un entretien professionnel en vue d’obtenir une formation, voici des questions pertinentes à poser pour montrer votre intérêt et votre motivation :

Objectifs de la formation : “Quels sont les objectifs précis de cette formation et comment correspondent-ils aux besoins de l’entreprise ?” Contenu : “Pouvez-vous m’en dire plus sur le contenu spécifique de cette formation et les compétences qu’elle couvre ?” Formateur : “Qui sera en charge de cette formation ? Quelle est son expérience ou son expertise dans le domaine ?” Application pratique : “Comment la formation est-elle structurée pour garantir une application pratique des compétences apprises ?” Évaluation post-formation : “Y a-t-il une évaluation ou un suivi après la formation pour mesurer son efficacité et l’application des compétences ?” Durée et format : “Quelle est la durée de la formation ? Est-elle dispensée en ligne, en personne ou dans un format mixte ?” Témoignages : “Avez-vous des retours de collègues ayant déjà suivi cette formation ? Quels ont été les bénéfices observés ?” Coût : “Quel est le coût de cette formation et comment est-il pris en charge ?” Opportunités post-formation : “Suite à cette formation, quelles seront les opportunités ou les nouvelles responsabilités envisageables au sein de l’entreprise ?” Engagement personnel : “En dehors des heures de travail, y a-t-il des préparatifs ou des tâches que je devrais entreprendre pour maximiser l’efficacité de cette formation ?”

Poser ces questions démontre non seulement votre intérêt pour la formation, mais aussi votre souci d’aligner vos aspirations personnelles avec les objectifs stratégiques de l’entreprise.