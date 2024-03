Apple rétablit le compte développeur d’Epic Games pour permettre le retour de Fortnite sur iPhone. Les détails.

Ces derniers jours, il y a eu des développements inattendus du côté d’Apple. Alors qu’il a été annoncé la semaine dernière qu’Apple maintiendrait finalement les web apps sur les iPhone européens, une nouvelle annonce vient perturber le conflit entre Apple et Epic Games, le studio derrière Fortnite. Epic Games aura désormais la possibilité de lancer sa propre boutique d’applications sur iPhone et de réintroduire Fortnite sur iOS en Europe.

Lire aussi :

L’intervention de l’Union européenne dans le conflit entre Apple et Epic Games

Le 6 mars dernier, jour d’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA), Apple a pris la décision de bannir le compte développeur d’Epic Games. Cette mesure s’inscrit dans le cadre des nouvelles règles édictées par la société de Cupertino, exigeant désormais une approbation préalable d’Apple pour toute tentative de mise en place d’une boutique d’applications alternative sur les appareils estampillés de la célèbre pomme. L’annonce de cette décision a suscité une vive réaction de la part d’Epic Games, dirigé par Tim Sweeney, qui n’a pas hésité à exprimer son désaccord.

Le lendemain, l’Union européenne a réagi en confirmant qu’elle examinerait de près la volonté d’Apple de radier le compte développeur d’Epic Games. Les autorités européennes ont demandé des éclaircissements à Apple concernant la conformité de cette mesure avec le DMA, soulignant ainsi l’importance de respecter les nouvelles règles établies en matière de concurrence et de marché numérique.

Le 7 mars, la Commission européenne a également pris en considération la possibilité que cette action de la part d’Apple puisse entraver la loi sur les services numériques (DSA) ainsi que la réglementation sur les relations entre plateformes et entreprises. Thierry Breton, commissaire européen au Marché Intérieur, a notamment déclaré sur X.com que la résiliation du compte développeur d’Epic Games par Apple serait examinée “en priorité” par les services de l’UE.

Epic Games remporte une victoire : Fortnite fera bientôt son retour sur iPhone

Contre toute attente, Apple a rapidement fait marche arrière. Sous la pression croissante de l’Union européenne et après des discussions avec Epic Games, la société dirigée par Tim Cook a décidé le 8 mars de réintégrer le compte développeur d’Epic Games.

Ainsi, Fortnite pourra revenir sur iOS et le lancement de l’Epic Games Store en Europe ne sera plus entravé par les règles d’Apple.

Tim Sweeney a déclaré sur X.com suite à ce revirement d’Apple : « Apple a notifié à la Commission et à Epic qu’elle céderait et rétablirait notre accès au retour de Fortnite et au lancement de l’Epic Games Store en Europe en vertu de la loi sur les DMA ».

Un revers inattendu grâce à l’UE

Après deux journées de bataille acharnées entre Apple et Epic Games, et en attendant leur prochain sujet de désaccord, les deux géants ont finalement trouvé un terrain d’entente. Il semble que l’intervention de l’Union européenne ait eu une influence significative sur le dénouement de cette histoire.

Le revirement d’Apple, qui a décidé de réintégrer le compte développeur d’Epic Games et de permettre le retour de Fortnite sur iOS, semble être en partie le résultat de la pression croissante exercée par l’UE.

Cette décision met fin à une période de tension entre les deux entreprises et ouvre la voie à une nouvelle ère de coopération, du moins temporairement, jusqu’à ce que de nouveaux différends émergent.