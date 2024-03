Google Chrome : nouveau bouclier anti-malware, votre sécurité en première ligne !

Google Chrome affûte son navigateur web en optimisant davantage sa fonction de Safe Browsing, consolidant ainsi sa position de leader dans la sécurisation de la navigation en ligne.

Face à l’augmentation des menaces informatiques, Google prend des mesures en intégrant une nouvelle protection des URL en temps réel à sa fonction Safe Browsing. Cette initiative vise à renforcer la sécurité des utilisateurs de Chrome, tant sur les ordinateurs de bureau que sur les iPhones, tout en préservant leur confidentialité.

Safe Browsing : désormais, une détection instantanée des menaces en temps réel

La fonction Safe Browsing, sans que la plupart des utilisateurs en aient conscience, assure déjà la protection de plus de 5 milliards d’appareils à travers le monde contre une multitude de menaces, incluant le phishing, les logiciels malveillants et les applications non désirées.

Depuis son lancement en 2005, cette fonctionnalité ne cesse de croître et évalue aujourd’hui plus de 10 milliards d’URL et de fichiers chaque jour.

Selon les statistiques fournies par Google, ce sont plus de 3 millions d’avertissements qui sont générés quotidiennement pour informer les utilisateurs sur les risques potentiels rencontrés lors de leur navigation en ligne.

Une augmentation d’environ 25 % des attaques bloquées

Le fonctionnement de Safe Browsing repose sur une liste régulièrement mise à jour et stockée sur les serveurs de Google. Cette liste est conçue pour évaluer la potentiel dangerosité des sites web et des fichiers que les utilisateurs pourraient rencontrer lors de leur navigation en ligne. Google met à jour cette liste toutes les 30 à 60 minutes, mais il est intéressant de noter que la durée de vie moyenne d’un site malveillant est généralement inférieure à 10 minutes, ce qui souligne l’importance cruciale de ces mises à jour fréquentes.

Avec la dernière mise à jour de Safe Browsing, une fonctionnalité de vérification en temps réel des sites visités est introduite. Cette évolution permettra au système de détecter instantanément les sites potentiellement dangereux au moment même où ils sont consultés par l’utilisateur.

Ainsi, si un site présente un risque pour la sécurité de l’utilisateur ou de son appareil, un avertissement sera immédiatement affiché à l’écran, offrant ainsi une protection proactive contre les menaces en ligne.

Quand cette mise à jour sera-t-elle effective ?

Grâce à cette nouvelle analyse en temps réel, Google prévoit de bloquer environ 25 % de tentatives d’hameçonnage supplémentaires, renforçant ainsi la sécurité des utilisateurs de Chrome.

Bien que cette optimisation requière une certaine puissance supplémentaire du navigateur, Google assure que cela n’affectera pas la fluidité et la rapidité de l’expérience de navigation.

Actuellement disponible sur les versions de bureau et sur iOS, la mise à jour de Safe Browsing sera également déployée sur Android d’ici la fin du mois de mars, offrant ainsi une protection accrue à un plus large éventail d’utilisateurs.