Google Drive : la dernière mise à jour révolutionne son intelligence et ses performances !

Google déploie de nouvelles fonctionnalités de recherche et améliore les performances de Google Drive pour aider les utilisateurs à mieux organiser leurs fichiers et à accéder à leurs données plus rapidement.

Google continue d’apporter des améliorations à ses services en ligne. Après avoir introduit de nouvelles fonctionnalités sur Google Maps, c’est maintenant au tour de Google Drive de bénéficier d’une mise à jour importante. Dans un article publié sur son blog dédié à sa suite bureautique, Google a présenté en détail certaines des améliorations apportées à son service d’hébergement et de création de fichiers à distance.

Une fonction de recherche plus intelligente

Le changement le plus significatif concerne principalement la fonction de recherche. Dans la dernière version de son application mobile (déjà disponible sur iOS et bientôt sur Android), Google a repensé sa méthode de tri des fichiers afin de faciliter la recherche pour ses utilisateurs. Plutôt que de proposer un long carrousel à parcourir pour filtrer par type de fichier, propriétaire du document et date de modification, Google a introduit un menu contextuel dédié à chaque filtre de recherche.

Ainsi, les utilisateurs peuvent affiner leur recherche en quelques clics, spécifiant par exemple qu’ils recherchent un PDF créé par un collaborateur la semaine dernière. Cette approche est nettement plus conviviale que les options de filtrage précédentes qui exigeaient de parcourir tous les types de documents sur une seule ligne.

De plus, la recherche sera désormais “dynamique”, adaptant les filtres aux termes tapés dans la barre de recherche. Par exemple, si vous avez une vidéo et un document texte portant le même nom, l’application ne proposera que ces deux filtres pour vous aider à trouver votre fichier de manière plus efficace.

Une amélioration de l’expérience vidéo

Google Drive ne se contente pas d’améliorer la recherche et la gestion des fichiers, mais s’attarde également sur l’expérience vidéo. Désormais, toutes les vidéos hébergées sur la plateforme bénéficieront de la technologie “Dynamic Adaptive Streaming over HTTP” (DASH), comme l’a annoncé Google dans son billet officiel.

Cette technologie permet une diffusion vidéo plus souple et plus efficace en ajustant automatiquement la qualité de la vidéo en fonction de la bande passante disponible. Ainsi, les utilisateurs de Google Drive pourront profiter d’une lecture plus fluide et d’une qualité d’image optimale, même dans des conditions de connectivité variables.

Cette mise à jour vise à offrir une expérience de visionnage améliorée pour les utilisateurs de Google Drive, qu’ils regardent des vidéos professionnelles, des présentations, des tutoriels ou tout autre contenu vidéo stocké sur la plateforme.

Qu’est-ce que ça signifie pour l’expérience vidéo ?

La technologie “Dynamic Adaptive Streaming over HTTP” (DASH) que Google Drive déploie pour la lecture des vidéos n’est pas aussi mystérieuse qu’elle en a l’air. En réalité, elle offre simplement la capacité à une vidéo d’ajuster sa qualité en fonction de la vitesse de connexion de l’utilisateur.

Tout comme sur YouTube, si votre connexion est rapide, la vidéo sera diffusée en haute qualité, tandis que si elle est plus lente, le lecteur optera pour une version plus compressée.

Pour l’instant, cette fonctionnalité ne concerne que les nouveaux fichiers ajoutés, mais Google prévoit de mettre à jour toutes les vidéos déjà présentes dans Drive d’ici la fin de l’année.