Google fait l’objet d’un recours collectif pour les jeux 4K de Stadia

Vous vous souvenez de la période précédant le lancement de Stadia, qui avait promis que tous les jeux se dérouleraient en 4K à 60fps ? Cela n’a jamais été le cas et certains prétendent que ces promesses, faites pour augmenter le nombre de ses abonnés, étaient trompeuses. Aujourd’hui, une action collective a été lancée contre Google.

Dans un procès pour rupture de contrat de 42 pages intenté dans le district judiciaire Est de New York contre Google, Bungie et id Software, il est déclaré que Google « a grandement exagéré la qualité de diffusion et la résolution d’affichage » des stades et que les dirigeants des trois sociétés ont fait de fausses déclarations sur la plupart ou la totalité des jeux se déroulant en 4K. L’affaire a été initialement déposée en octobre 2020 mais vient d’être transférée au tribunal fédéral.

Lors de la conférence des développeurs de jeux en 2019, Marty Stratton d’id Software a déclaré que Doom Eternal « sera capable de fonctionner en véritable résolution 4K, avec une couleur HDR à une vitesse implacable de 60 images par seconde » sur Stadia. En réalité, il fonctionne à [email protected] sur les écrans HD et à 2160p de [email protected] sur les écrans 4K.

Le procès allègue également que Bungie « savait ou aurait dû savoir que Google faisait des déclarations trompeuses sur le plan d’abonnement Stadia Pro dans la mesure où Destiny 2 ne serait pas jouable au gameplay 4k 60FPS proposé par le service Stadia Pro, et que les consommateurs étaient induits en erreur. Destiny 2. »

En 2019, le vice-président de Stadia, Phil Harrison, a tweeté que tous les jeux de lancement fonctionneraient à 4K, mais la plupart d’entre eux ont été mis à l’échelle. Red Dead Redemption 2, par exemple, ne rendra pas nativement supérieur à 1440p et est mis à l’échelle à 4K.

@MrPhilHarrison will all games on @GoogleStadia run at 4K60? Be good to get some clarity. — Trzarector: Black Myth-Wu Kong (@16_Blocks) October 8, 2019

Oui, tous les jeux au lancement prennent en charge la 4K. Nous avons conçu Stadia pour activer 4K / 60 (avec une télévision et une bande passante appropriées). Nous voulons que tous les jeux jouent en 4K / 60, mais parfois pour des raisons artistiques, un jeu est en 4K / 30, donc Stadia diffuse toujours en 4K / 60 via un encodage 2x.

La capacité de Stadia à diffuser des jeux en 4K était limitée à ceux qui utilisaient un Chromecast Ultra et un téléviseur UHD jusqu’à ce que son client Web soit pris en charge en mars 2020.

Le procès vise des consommateurs aux États-Unis qui ont acheté Stadia Founder’s Edition, Premier Edition et / ou un abonnement à Stadia Pro à partir du 6 juin 2019. Il est affirmé que les gens ont effectué leur achat sur la base « d’informations et de rapports contenus en ligne indiquant que Stadia était plus puissant que les principales consoles de jeu et afficherait tous les jeux en résolution 4K. »

Le procès demande des dommages-intérêts, des honoraires d’avocat et « la restitution de tous les bénéfices, avantages et autres compensations », ainsi qu’une injonction interdisant la vente future de jeux achetés via Stadia.

Stadia ne se révèle pas être la «fin des machines à sous» que certains prétendaient qu’elle serait. Nous n’avons pas beaucoup entendu parler du service récemment, à part la fermeture de son premier studio de développement de jeux.