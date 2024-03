Google Maps a mystérieusement disparu des résultats de recherche de Google, explications

Les performances de Google Maps dans les résultats de recherche sont sérieusement affectées suite à l’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA), un règlement européen en date du 6 mars 2024.

La stratégie de Google a toujours été de rendre son écosystème de services et de produits aussi intégré et cohérent que possible pour offrir une expérience utilisateur fluide et pratique. Un exemple flagrant de cette approche est l’intégration étroite de Google Maps avec son moteur de recherche. Lorsque les utilisateurs effectuent une recherche d’adresse ou de lieu sur Google, les résultats sont souvent accompagnés d’un encart Maps qui affiche la localisation sur une carte interactive. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de visualiser rapidement et facilement l’emplacement recherché, ainsi que des informations pertinentes telles que les horaires d’ouverture, les avis des utilisateurs et les itinéraires.

Maps a disparu de Google

Récemment, cette intégration entre Google et Google Maps a été perturbée, du moins en France et dans le reste de l’Union européenne. Désormais, lorsque vous saisissez une adresse dans la barre de recherche, Google Maps continue de s’afficher, mais sous la forme d’une image figée. Il n’est plus possible d’interagir avec la carte ni de cliquer dessus pour obtenir des informations supplémentaires.

De plus, aucun lien direct n’est fourni pour accéder à Google Maps. Cette modification a des conséquences variables selon le type de recherche effectuée. Par exemple, une adresse spécifique affichera une image statique sans possibilité d’interaction, tandis qu’un bouton “Directions” peut apparaître pour vous rediriger vers Google Maps avec un itinéraire routier.

Dans d’autres cas, le bouton “Maps” qui apparaissait auparavant en haut de la page de résultats, sous la barre de recherche, a disparu.

Quelle en est la cause ?

Cette situation découle de l’entrée en vigueur d’une législation européenne appelée le Digital Markets Act (DMA), qui vise principalement les géants de l’internet, qualifiés de “gatekeepers” ou contrôleurs d’accès. Ce règlement impose de nouvelles obligations aux grandes entreprises, dont Google.

Déjà annoncée en janvier, cette réglementation devait entraîner des changements sur son moteur de recherche. Le DMA cherche à réguler les plateformes dominantes sur leur marché en mettant en place des mesures pour éviter des pratiques préjudiciables à la concurrence.

Par exemple, pour WhatsApp, cela signifie qu’il faudra ouvrir la messagerie pour permettre l’interopérabilité avec d’autres applications.

Réintégrer Maps dans Google ?

Ces réflexions sur la structure de l’industrie numérique ont cependant des conséquences non désirées pour ceux qui apprécient cette intégration. Certains internautes se demandent s’il existe un moyen de rétablir cette connexion, peut-être via un réglage spécifique. Cependant, il semble qu’aucun paramètre de ce type ne soit prévu.

Une première piste, bien que incorrecte, laissait croire le contraire, en explorant les services Google associés.

En réalité, cette association concerne uniquement le partage des données – pour offrir une expérience personnalisée, entre autres – et n’a aucune incidence sur la manière dont l’affichage est organisé sur les pages de recherche du moteur.