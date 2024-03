Google Messages : dysfonctionnement majeur dans l’envoi de messages avec les smartphones Samsung

Des nombreux membres de la communauté Reddit signalent une anomalie de communication RCS entre Google Messages et les téléphones Samsung, causant la conversion inattendue des messages en SMS.

Depuis un certain temps, Google et Samsung s’efforcent conjointement de promouvoir l’adoption du protocole de messagerie RCS. Tandis que Google a pris l’initiative en intégrant cette technologie dans son application de messagerie, Google Messages, Samsung a également investi dans ce domaine avec Samsung Messages, qui est également compatible avec le RCS.

Samsung rencontre quelques soucis

Tandis que Google et Samsung ont tous deux œuvré pour populariser le protocole de messagerie RCS au cours des dernières années, des inquiétudes ont émergé quant à la compatibilité entre Google Messages et les appareils Samsung.

Malgré les efforts concertés des deux géants pour intégrer le RCS dans leurs applications respectives, des rapports émergent sur le subreddit dédié à Google Messages, signalant des problèmes de fonctionnement entre les deux plateformes.

Selon les observations de SamMobile, ces difficultés semblent toucher les messages envoyés sous forme de chat, où les utilisateurs constatent que leurs tentatives d’envoi de messages enrichis en RCS se transforment automatiquement en SMS. Cette transition inattendue est perçue comme une contrainte majeure, limitant les fonctionnalités interactives et multimédias offertes par le RCS.

Qui est touché par ce bug ?

D’après les témoignages recueillis sur divers forums en ligne, le problème semble principalement affecter les utilisateurs de Google Messages qui communiquent avec des contacts équipés de smartphones Samsung.

Bien que le protocole RCS soit censé être pris en charge tant par Samsung Messages que par Google Messages, des difficultés persistent, obligeant parfois les utilisateurs à réitérer leurs tentatives afin de passer des SMS au RCS.

Un internaute témoigne : « J’utilise Google Messages et certains de mes amis utilisent Samsung Messages. Il arrive que je reçoive des messages en RCS, mais parfois la conversation bascule en SMS de manière inattendue ».

Un problème dont la cause n’est pas encore connue

Selon les observations de SamMobile, le problème semble être plus répandu lors de l’utilisation de l’application Samsung Messages. Cependant, les utilisateurs ne rencontrent pas le même souci lorsqu’ils utilisent Google Messages sur un smartphone Samsung.

Pour l’instant, ni Samsung ni Google n’ont fourni de communication officielle sur cette question. Cependant, il est possible que l’application Samsung Messages soit en cause. Il reste flou si ce problème est spécifique à certains appareils ou s’il s’agit d’un bug plus général lié au RCS, susceptible d’être résolu par une mise à jour côté serveur.

En attendant, la plupart des utilisateurs touchés semblent avoir trouvé une solution provisoire consistant à fermer l’application et à vider sa mémoire cache, voire à basculer manuellement vers le RCS dans les paramètres.