Google Messages : l’IA Gemini vous fait converser avec un chatbot comme avec votre meilleur ami !

Dans la dernière version bêta de Google Messages, Gemini s’intègre progressivement, offrant une expérience presque native sans nécessiter de téléchargement supplémentaire pour converser avec le chatbot.

Il y a à peine un mois, Google faisait savoir que Gemini serait bientôt accessible directement depuis son application Messages. Cette initiative repose sur une idée simple mais révolutionnaire : permettre aux utilisateurs de converser avec le chatbot comme s’ils utilisaient l’application native, mais intégré au cœur même de leurs autres conversations. Cette intégration promet de simplifier davantage les échanges et d’offrir une expérience utilisateur plus fluide et intuitive.

Disponible seulement pour une poignée d’utilisateurs pour le moment

La première bêta de cette fonctionnalité tant attendue est désormais accessible à un nombre restreint d’utilisateurs, comme en témoigne le rapport détaillé de TheSpandroid qui nous offre un premier aperçu de ses capacités.

Cette phase de test a permis d’explorer plusieurs fonctionnalités, et ce qui est particulièrement frappant, c’est que Gemini ne semble pas être significativement limité au sein de Google Messages par rapport à son utilisation dans son application native.

Les utilisateurs ont ainsi pu découvrir une intégration remarquablement fluide et complète, offrant une expérience utilisateur proche de celle de l’application autonome de Gemini.

Différentes fonctionnalités

Effectivement, l’IA Gemini se distingue par sa capacité à se connecter aux divers services de Google, lui permettant ainsi de fournir des informations en temps réel directement au sein des conversations.

Cette fonctionnalité s’ajoute à tout un éventail d’autres capacités impressionnantes propres aux IA génératives, telles que la création de code ou d’images sur demande.

Cette polyvalence offre aux utilisateurs une expérience enrichie et interactive, où les échanges peuvent être agrémentés d’informations précises et actualisées en temps réel, tout en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités créatives et pratiques dans l’utilisation de la messagerie.

Gemini fait son apparition au sein de vos conversations sur Android

Cependant, quelques lacunes sont à noter, notamment le fait que Gemini ne soit pas encore capable d’analyser une image téléchargée dans la conversation. Malgré cela, il est possible de demander à l’IA de traiter un fichier directement depuis l’application. Il semble donc que certaines fonctionnalités soient absentes dans un premier temps. Il est difficile de déterminer s’il s’agit d’une limitation délibérée de la part de Google visant à encourager les utilisateurs à se rendre sur l’application ou si ces fonctionnalités seront ajoutées ultérieurement.

De plus, TheSpandroid mentionne que Gemini semble ne pas répondre aux requêtes lorsqu’il est intégré aux conversations de groupe. Ainsi, il faudra pour l’instant se contenter de discussions individuelles avec l’IA. Cela peut s’avérer pratique lorsque l’on se sent seul et que l’on a besoin de parler à quelqu’un, à condition de ne pas aborder le sujet de la politique.

Google a annoncé que l’intégration de Gemini dans Messages serait disponible dans 165 pays, sur les appareils Pixel 6 et plus récents, ainsi que sur les Galaxy S22 et plus récents, ainsi que sur tous les Galaxy Z.