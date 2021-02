Google met enfin à jour l’application Gmail pour iOS après trois mois

Google a finalement publié lundi une mise à jour de son application Gmail pour iOS. Comme vous vous en souvenez peut-être, de nombreuses applications iOS de Google n’ont pas été mises à jour pour iOS et on pense que cela a été fait exprès pour éviter d’avoir à ajouter des étiquettes de confidentialité des applications à ses applications.

À partir du 8 décembre, toute application mise à jour dans l’App Store doit inclure son étiquette de confidentialité d’application. Situé près de la fin de la liste de l’App Store de chaque application, l’étiquette de confidentialité de l’application affiche les données qu’une application peut collecter, y compris les données pouvant être liées à l’identité de l’utilisateur. Dans le cas de Gmail, ces données incluent les achats, l’emplacement, les informations de contact, les contacts, le contenu de l’utilisateur, l’historique de recherche, les identifiants, les données d’utilisation, les diagnostics et d’autres données.

Après avoir été mis à jour pour la première fois depuis des mois, l’étiquette de confidentialité de l’application est ajoutée à la version iOS de Gmail

Google hésiterait à publier l’étiquette de confidentialité des applications pour ses applications iOS les plus populaires après avoir vu les critiques que Facebook a reçues pour avoir publié son étiquette de confidentialité d’application plus longue que la moyenne. Google a nié tout cela le mois dernier et a déclaré qu’il mettrait à jour ses applications iOS d’ici quelques semaines. Mais beaucoup de ses applications iOS sont passées sans mise à jour récente et l’absence de mise à jour pour Gmail a conduit les utilisateurs d’iPhone à recevoir un avertissement plus tôt ce mois-ci indiquant que leur application Gmail est obsolète. Le message disait: « Vous devez mettre à jour cette application.

La version que vous utilisez n’inclut pas les dernières fonctionnalités de sécurité pour vous protéger. Ne continuez que si vous comprenez cela. » Avant lundi, cela faisait environ trois mois que Gmail l’application pour iOS a reçu une mise à jour; il y a encore d’autres applications Google qui doivent emboîter le pas. Mais en mettant à jour l’une de ses applications iOS les plus populaires, Google a envoyé un message indiquant qu’il n’a pas peur du label de confidentialité des applications et a commencé le processus de mise à jour de ses applications iOS restantes.