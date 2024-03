Google révolutionne les réponses sur Search grâce à l’IA : une première historique !

Cette expansion de l’IA dans différents domaines de l’entreprise démontre l’engagement continu de Google à fournir des solutions innovantes qui simplifient et améliorent la vie quotidienne de ses utilisateurs.

Ces essais témoignent de la volonté de Google de comprendre pleinement l’impact et l’acceptation potentielle de ces innovations par le grand public. Il est important de rappeler que l’intégration de l’IA de Google ne se limite pas à l’amélioration de la recherche sur son moteur, mais s’étend également à d’autres aspects de son écosystème numérique. Un exemple concret en est son prochain déploiement dans l’application Messages, où elle offrira aux utilisateurs la possibilité de converser avec une expérience plus naturelle, similaire à une conversation avec un proche.

Google n’a pas précisé ses intentions quant à un déploiement plus large de cette technologie, mais elle souligne que les tests en cours ont pour objectif de déterminer « comment une population plus générale trouvera cette technologie utile » par rapport à l’audience de SGE qui a choisi de participer.

Cependant, l’introduction d’une telle fonctionnalité pourrait entraîner certains défis potentiels. En effet, elle soulève des préoccupations concernant une possible diminution de la visibilité et du trafic des sites web si les résumés générés par l’IA suffisent à répondre aux besoins des internautes.

Initialement, l’entreprise concentre ses essais d’aperçus générés par l’IA sur des requêtes de recherche complexes où l’extraction d’informations à partir de différentes pages web pourrait offrir une réponse plus pertinente que les résultats traditionnels.

Cette étape marque une avancée significative dans l’intégration des capacités de l’IA générative dans l’expérience de recherche principale de Google, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives quant à la manière dont les informations sont présentées et accessibles aux utilisateurs.

Cette initiative concerne un faible pourcentage du trafic de recherche aux États-Unis. Google affirme accorder une grande confiance à la qualité et à la valeur de ces synthèses pour les utilisateurs.

Des utilisateurs ont récemment remarqué l’apparition de réponses générées par l’IA dans leurs résultats de recherche, même s’ils ne font pas partie du programme Search Generative Experience de l’entreprise. Cette initiative représente la première tentative de Google d’étendre l’accès à un public plus large aux capacités des modèles tels que PaLM, capables de synthétiser des informations provenant de différentes sources en des résumés cohérents.