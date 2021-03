Google suit Apple, réduisant les frais de commission de Google Play à 15%

Google suit l’exemple d’Apple en réduisant les commissions de l’App Store en introduisant un barème de frais de commission de 15% pour les transactions Google Play, similaire au programme App Store Small Business.

La commission standard de 30% payée pour les achats sur le Google Play Store sera réduite à 15%, a annoncé Google mardi. Le changement, qui débutera le 1er juillet, s’appliquera au premier million de dollars de revenus générés chaque année à l’aide du mécanisme de paiement du Play Store.

Une fois que le développeur a dépassé le seuil de 1 million de dollars de revenus pour l’année, les frais reviendront à leur niveau habituel de 30%, TechCrunch rapports. Une fois l’année écoulée, les frais seront à nouveau réduits à 15%, jusqu’à ce que le développeur dépasse à nouveau 1 million de dollars en ventes d’applications et en achats intégrés.

Cette décision fait écho à une initiative pratiquement identique d’Apple, qu’elle a annoncée en novembre pour un lancement le 1er janvier. Bien qu’apparemment similaire, il existe quelques différences dans les programmes.

Dans le cadre du programme App Store Small Business d’Apple, si un développeur dépasse 1 million de dollars, mais qu’il ne peut plus participer l’année suivante. Si leurs revenus tombent alors en dessous de 1 million de dollars pour l’année suivante, ils peuvent présenter une nouvelle demande pour le tarif réduit l’année suivante.

La version de Google fonctionne avec le premier million de dollars de revenus par an et redémarrera automatiquement l’année suivante, quel que soit le niveau de revenus de l’année précédente.

«Avec ce changement, 99% des développeurs dans le monde qui vendent des biens et services numériques avec Play bénéficieront d’une réduction de 50% des frais», écrit le vice-président de la gestion des produits Sameer Samat. «Ce sont des fonds qui peuvent aider les développeurs à évoluer à une phase critique de leur croissance en embauchant plus d’ingénieurs, en ajoutant à leur personnel marketing, en augmentant la capacité des serveurs, et plus encore.

La décision de rendre la réduction des frais applicable à tous les développeurs, quelle que soit leur taille, serait due à un besoin continu de payer pour la mise à l’échelle. “La mise à l’échelle d’une application ne s’arrête pas une fois qu’un partenaire a atteint 1 million de dollars de revenus – nous avons entendu de nos partenaires gagner 2 millions de dollars, 5 millions de dollars et même 10 millions de dollars par an que leurs services sont toujours sur la voie de l’autosuffisance orbite », déclare Samat.

