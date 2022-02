Hypnia : la startup toulousaine qui a la cote

Depuis qu’elle a vu le jour en 2013, Hypnia s’est imposée comme une marque incontournable sur le marché du sommeil. Le secret de la réussi de la startup française : des produits innovants et de qualité premium, des tarifs ultraconcurrentiels et un soin particulier accordé à l’expérience client. Forte de son succès, elle se lance aujourd’hui à l’assaut du marché international.

Hypnia : le « Bed in a Box » version française

Tous les spécialistes s’accordent à le dire : bien dormir, c’est essentiel pour la santé. Et pour profiter d’un sommeil réparateur, il est indispensable de disposer d’une bonne literie. Pourtant, les Français rechignent à renouveler leur matelas, principalement pour trois raisons :

Un choix de produits si vaste qu’il est impossible de s’y retrouver ;

Un budget trop élevé ;

Une organisation logistique compliquée.

Partant de ce concept, un concept a vu le jour aux USA : le « Bed in a Box » – littéralement, le « lit dans la boite ». Le principe est simple : il s’agit de proposer un matelas universel, livré directement dans la chambre, et d’enlever le matelas usagé.

Basée à Toulouse, Hypnia est l’une des premières startups françaises à s’essayer au « bed in a box », et elle ne tarde pas à se distinguer de la concurrence. Elle part du principe que non, le matelas « universel » capable de répondre à tous les besoins n’existe pas. La marque propose donc d’emblée une gamme composée de 6 modèles bénéficiant des technologies les plus innovantes, chacun répondant à des problématiques très spécifiques. Elle a rapidement enrichi son offre en proposant des produits complémentaires, notamment des lits, sommiers et surmatelas.

L’expérience client : une priorité pour Hypnia

Depuis sa création en 2013, Hypnia s’est bâti une solide notoriété, ce qui lui permet de compter désormais parmi les acteurs majeurs du marché du sommeil français. Plutôt que de miser sur le marketing, la marque s’applique en effet à placer l’expérience client au cœur de sa stratégie de développement.

Proposant des matelas haut de gamme à des tarifs concurrentiels, Hypnia se propose de faciliter le parcours d’achat de ses clients. La startup a imaginé un quizz intuitif, composé de 6 questions ciblées. Il permet de définir les besoins de chaque dormeur avec précision, et de l’orienter vers le modèle de matelas le plus adapté. Si cet outil a d’ores et déjà largement démontré son efficacité, la marque n’en demeure pas moins accessible par les canaux courants : tchat, email ou téléphone. Il demeure donc bien entendu possible de bénéficier de conseils complémentaires.

Une fois la commande validée, Hypnia propose la livraison du matelas en chambre, et propose d’enlever votre ancien matelas – un service très apprécié, en particulier pour les seniors. Outre une période d’essai étendue (120 nuits), la startup propose un remboursement intégral en cas d’insatisfaction, sans frais cachés.

Un développement international en ligne de mire

En prenant le parti de proposer des produits innovants et qualitatifs à petit prix et en plaçant l’expérience client au cœur de ses préoccupations, Hypnia semble avoir misé sur une stratégie gagnante. Depuis son lancement, la marque française affiche un chiffre d’affaires en augmentation continue.

La crise sanitaire n’a d’ailleurs pas entravé son développement, bien au contraire. Mais si elle a bel et bien bénéficié de la hausse importante des ventes en ligne en 2020 ((+ 32% selon le rapport publié par la FEVAD), elle doit avant tout sa croissance à une stratégie différenciante. Déjà implantée sur le marché italien et sur le marché espagnol, la startup toulousaine compte bien à présent poursuivre son développement en investissant l’ensemble du marché européen.