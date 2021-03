Hyundai Bayon: spécialement pour l’Europe

Il y a un nouveau SUV d’entrée de gamme dans la gamme de Hyundai. Le Bayon trouve une place juste en dessous du Kona dans le segment B, bien que les deux modèles ne se soucient pas beaucoup de la taille: le Bayon mesure 4,18 m de long, 1,78 m de large et 1,49 m de haut, à peine quelques centimètres plus court et plus étroit que son ‘ grand frère. De plus, les deux modèles partagent un visage familial avec des phares divisés dont la partie supérieure est très nettement dessinée.

Numérique

A l’arrière, le Bayon va dans sa propre direction, avec des feux arrière en forme de flèche reliés par une ligne horizontale. À l’intérieur, nous voyons un environnement numérique saisissant pour un modèle compact, avec à la fois un affichage numérique des instruments et un grand écran d’infodivertissement. Les deux écrans mesurent 10,25 pouces, bien que l’écran central ne soit que de 8 pouces en version standard. Apple CarPlay et Android Auto sont disponibles de toute façon, tout comme trois ports USB pour recharger vos appareils.

Le Bayon dispose également d’une connexion Internet qui permet d’utiliser différents services connectés: navigation dans le cloud, intégration de votre calendrier Google ou Apple dans le système de la voiture et possibilité de gérer à distance diverses fonctions de la voiture via l’application Bluelink. Le plus petit SUV de Hyundai est également à jour dans les caractéristiques de sécurité appelées SmartSense, y compris l’assistance au freinage d’urgence aux intersections ou à la sortie d’une place de stationnement.

Essence ou essence

La gamme de moteurs du Bayon est assez limitée, vous ne pouvez choisir qu’entre deux moteurs essence: un 1,2 MPi atmosphérique de 84 ch, toujours lié à une boîte manuelle à cinq rapports, ou un 1.0 T-GDi de 100 ch, avec ou sans support hybride léger 48 V, associé à une boîte manuelle (intelligente) à six rapports ou à une boîte automatique à sept rapports à double embrayage. Les prix suivront plus tard.