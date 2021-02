Images de Mario Kart AR Ride à Super Nintendo World sur le Web

Même le plus grand fan de Mario Kart peut avoir des réserves sur le fait de se rendre à Super Nintendo World au Japon au milieu d’une pandémie mondiale pour découvrir les montagnes russes améliorées en réalité augmentée qui recréent le jeu dans la vraie vie.

Heureusement, une vidéo de toute l’expérience est maintenant disponible pour donner aux fans une idée de l’étendue de l’expérience AR, ainsi qu’un examen plus approfondi du casque AR qui alimente l’expérience.

Ayant officiellement ouvert ses portes le 4 février, Super Nintendo World est un mini-parc intégré dans les studios Universal à Osaka City, au Japon (un peu comme Star Wars Galaxy’s Edge à Walt Disney World et Disneyland). Le trajet AR en question s’appelle « Mario Kart Bowser Challenge » et consiste en une réplique grandeur nature du château de Bowser de la série Mario Kart qui abrite la file d’attente des pilotes et le trajet en train lui-même.

Le casque AR qui affiche le contenu virtuel du trajet est en fait en deux parties. Chaque coureur dans la file d’attente reçoit la visière et le bandeau réglable, puis attache l’écran réfléchissant en entrant dans la voiture. Plusieurs affichages dans la zone de file d’attente des coureurs tuteur sur le processus à l’aide d’avatars Mii.

Alors que le trajet se déroule sur des rails, chaque pilote de la voiture pour quatre personnes a un volant qui agit comme un contrôleur pour l’expérience. Les boutons de déclenchement permettent aux joueurs de tirer des projectiles virtuels et des personnages numériques, tandis que le volant est utilisé pour acquérir des pièces et des objets au fur et à mesure de la progression du trajet.

Les images de l’expérience AR révèlent un concours chaotique et cacophonique qui est à bien des égards très fidèle au jeu. Des coquilles de tortues volent à travers le champ de vision du cavalier alors que Mario, Luigi et d’autres personnages familiers du jeu se précipitent et que des pistes reconnaissables se déroulent. Il y a même une attaque Blooper, avec de l’encre de seiche enveloppant l’écran. L’action se déroule de concert avec l’habillage pratique de la balade.

Nous avons également une idée de certaines des limites du casque AR. Le casque semble avoir un champ de vision étroit, un peu comme le HoloLens ou Magic Leap 1. Le contenu AR semble également être produit avec une approche réfléchissante, similaire au casque Lenovo Mirage AR, plutôt que d’utiliser le suivi environnemental.

Du côté positif, la vidéo montre également une adhésion presque universelle aux protocoles de port de masque (malgré le nez parfois découvert). Néanmoins, cette expérience est entièrement à l’intérieur et à proximité, donc tout scepticisme est fondé.

Cependant, au moins, nous avons maintenant une bonne idée de la façon dont l’expérience fonctionne lorsque les fans de Mario Kart et / ou de réalité augmentée peuvent sortir en toute sécurité.