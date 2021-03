Instagram Lite : Ultra léger et très différent.

Instagram Lite rend l’application populaire plus inclusive et plus conviviale pour les utilisateurs d’appareils d’entrée de gamme et de connexions Internet lentes.

L’application Instagram Lite récemment lancée rend la populaire plateforme de partage de contenu plus inclusive. Elle vise à mettre les principales fonctionnalités d’Instagram à la portée des personnes vivant dans des communautés rurales et éloignées sur des marchés cibles comme l’Inde et le Brésil, sans qu’elles aient besoin d’un smartphone de pointe ou d’une connexion Internet rapide. Instagram évolue constamment, à tel point qu’il est assez méconnaissable par rapport à ce à quoi il ressemblait lorsqu’il a été lancé il y a plus de dix ans.

Outre l’ajout de nouvelles fonctionnalités, Instagram a apporté des modifications importantes à sa taille au fil des ans, sa version Android étant considérablement plus petite que la version iOS. Elle a précédemment testé une version Android encore plus légère, également nommée Instagram Lite, en la publiant temporairement sur le Google Play Store en 2018. Cependant, il est venu avec quelques compromis, comme ne pas avoir de partage de vidéos ou de capacités de messagerie. Il semble que cette version fera un retour plus permanent cette fois-ci, bien qu’avec de meilleures fonctionnalités qui se concentrent sur la commodité au lieu d’être simplement plus léger en taille.

Selon Facebook, la société mère d’Instagram, Instagram Lite s’adresse aux personnes ayant une connectivité lente ou des plans de données limités, en étant moins gourmand en données tout en permettant aux utilisateurs de profiter de la plupart des fonctionnalités essentielles de l’application. L’équipe à l’origine de la refonte d’Instagram Lite a suivi les traces de Facebook Lite, en optimisant l’application pour qu’elle soit utilisable sur des appareils d’entrée de gamme. En transférant la majeure partie du code de l’application dans le nuage, l’équipe a pu réduire sa taille d’environ 30 Mo à 2 Mo. Contrairement à l’ancienne version, la vidéo et la messagerie sont désormais au centre des préoccupations et des fonctionnalités supplémentaires très demandées, comme le mode sombre.

Instagram Lite fait-il des compromis ?



Les utilisateurs disposent toujours de la plupart des fonctions de base de l’application Instagram complète, comme la messagerie directe, l’exploration de la communauté Instagram, la publication de photos et de vidéos, et même l’ajout de Stories qui disparaissent, à l’instar du mode “vanish” de Facebook. Réduire la taille d’une application aussi riche en médias implique cependant de réduire certaines fonctionnalités. Pour éviter que l’application ne consomme trop de données, par exemple, l’équipe a dû supprimer les animations gourmandes en données, comme les transitions de cubes.

Les utilisateurs pourront toujours envoyer des GIF et des autocollants, mais ils ne pourront pas utiliser certaines des fonctions les plus sophistiquées, comme les filtres de visage AR. Le fait que l’application dépende du cloud pourrait également se traduire par un décalage pour les utilisateurs ayant une mauvaise couverture Internet. L’application est disponible dès maintenant dans plus de 170 pays, et une version mondiale est prévue pour “bientôt”.