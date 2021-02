Instagram ne veut aucune trace de TikTok dans ses Reels

Instagram, appartenant à Facebook, a annoncé des changements dans son algorithme afin d’empêcher les gens de publier TikTok sur pages. La société a mentionné qu’elle apportait des modifications à son algorithme et à la manière dont elle recommandait Reels aux utilisateurs. Parallèlement à ces changements, l’application de partage de photos publie également de nouvelles pratiques sur son compte @creators pour fournir des conseils aux utilisateurs d’Instagram sur la façon de créer du contenu qui peut être vu et promu.

La société mentionne que désormais les utilisateurs de Reels devront publier des vidéos verticales et utiliser la musique trouvée dans la bibliothèque d’Instagram ou les sons qu’ils trouvent sur Reels. La société révèle que les Instagram Reels qui sont principalement recouverts de texte, sont flous ou ont un filigrane, un logo ou une bordure autour de celui-ci ne seront pas recommandés.

Le porte-parole de l’entreprise a déclaré à The Verge: « Nous nous appuyons sur ce que nous avons appris d’Explore pour recommander des vidéos amusantes et divertissantes dans des endroits comme l’onglet Reels, et personnaliser l’expérience. Nous nous améliorons dans l’utilisation des signaux de classement qui nous aident à prévoir si les gens trouveront une bobine amusante et si nous devrions le recommander. »

Le porte-parole a en outre révélé que la société avait mené une enquête dans laquelle les utilisateurs ont révélé qu’ils avaient une expérience Reels « moins satisfaisante » lorsque le contenu était recyclé. Donc, maintenant, l’entreprise va commencer à désaccentuer ce contenu sur la base de sa recommandation logicielle. De plus, à partir de maintenant, il sera moins probable pour les utilisateurs de découvrir ce type de contenu s’ils ne suivent pas la personne qui a publié le contenu.

Récemment, Instagram a déployé la fonctionnalité récemment supprimée. En utilisant cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez restaurer des photos, des vidéos, des bobines et des vidéos IGTV. Les photos, vidéos, bobines, vidéos IGTV et histoires que vous choisissez de supprimer sont immédiatement supprimées de votre compte et déplacées vers le dossier Supprimé récemment. Les histoires supprimées qui ne sont pas dans vos archives resteront dans le dossier jusqu’à 24 heures. Tout le reste sera automatiquement supprimé 30 jours plus tard.