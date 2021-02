Intel Core i9-11900K surpasse le Ryzen 5950X en termes de performances du processeur: le processeur de bureau le plus puissant?

Intel est prêt à lancer deux processeurs de bureau hautes performances – le Intel Core i7-11700K et le Intel Core i9-11900K au premier trimestre 2021. Il semble maintenant que la société teste de manière approfondie les performances de ces deux processeurs sur diverses plates-formes de référence , et le Core i9-11900K est devenu le processeur de bureau le plus rapide jamais conçu.

Dans une fuite, l’Intel Core i9-11900K et l’Intel Core i7-11700K ont respectivement marqué 3764 et 3448 points. Et ces deux processeurs ont surpassé tous les processeurs de l’architecture Zen3 d’AMD en termes de performances monocœur.

Cependant, notez que l’outil de référence du processeur PassMark favoriserait Intel par rapport à AMD, en particulier avec la 10e version du test de référence PassMark, alors prenez ces chiffres avec un grain de sel. Les processeurs Intel sont toujours connus pour offrir une vitesse d’horloge CPU plus élevée par rapport à AMD, et cela reste vrai pour le Core i9-11900K et le Core i7-11700K avec une vitesse d’horloge de pointe de 5,3 GHz et 5 GHz, respectivement.

Cependant, par rapport aux produits comme le Ryzen 9 5950X, le Intel Core i7 de 11e génération et le Core i9 ne disposent que de 8 cœurs de processeur et 16 threads, tandis que le Ryzen 9 5950X a un total de 16 cœurs et 32 ​​threads. Non seulement cela, le Ryzen 9 a également plus de mémoire cache par rapport à son homologue Intel.

Selon le prix, le Intel Core i9-11900K coûtera probablement un prix similaire au Ryzen 9 5950X, tandis que le Intel Core i7-11700K devrait coûter autant que le Ryzen 5900X. Pour l’instant, il n’y a aucune information sur le moment où ces processeurs pourraient être lancés en Inde. Compte tenu des performances maximales du processeur monocœur, ces processeurs devraient offrir de meilleures performances de jeu par rapport aux derniers processeurs d’AMD.