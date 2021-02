Intel se moque du MacBook M1 d’Apple – Dernières nouvelles

L’année dernière, Apple a «rompu» avec Intel en lançant son propre processeur à base de silicium appelé M1. Les machines alimentées par M1 – MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini – ont été saluées par la critique et ont exercé une pression sur Intel. Intel a maintenant publié un tas d’images dans le cadre de la campagne sur les réseaux sociaux qui fait des fouilles chez Apple et M1 MacBook.

Prenant une fouille au MacBook n’étant pas un appareil deux-en-un, l’annonce se lit comme suit: «Seul un PC offre le mode tablette, l’écran tactile et le stylet dans un seul appareil.» C’est exactement ce que font la Microsoft Surface ou quelques autres appareils hybrides.

Indiquant que le MacBook n’est pas idéal pour les ingénieurs ou les joueurs, une autre annonce dit: «Si vous pouvez faire un lancement de fusée et lancer Rocket League, vous n’êtes pas sur un Mac.» Incidemment, Apple avait arrêté le jeu populaire Rocket League de macOS l’année dernière.

Une autre publicité se moque également du fait que Mac ne donne pas d’écran tactile. « Si vous pouvez parcourir les miniatures Photoshop avec votre pouce, vous n’êtes pas sur un Mac. »

L’idée est de montrer que les MacBook – malgré la puce alimentée par M1 – ne sont pas une machine à tout faire. Go PC est la façon dont Intel fait la promotion des capacités de ses processeurs et sur la machine Windows.

Fait intéressant, Apple n’a pas complètement rompu ses liens avec Intel. Au moment du lancement des MacBook M1, Apple a clairement indiqué que les appareils Mac équipés d’Intel continueraient de faire partie de sa gamme. Cependant, ce ne sera qu’une question de temps lorsque toute la gamme Mac sera alimentée par des puces M1.

Il a également été récemment rapporté qu’Intel avait choisi des tests de référence sélectifs pour mettre en évidence la puissance de ses processeurs. Sur presque tous les scores de référence, Apple M1 a surpassé les processeurs Intel.