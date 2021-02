Intel Vs AMD en 2021: nouvelle vague de concurrence parmi les fabricants de puces

Affectueusement connu sous le nom de team blue (Intel) et team red (AMD), il n’y a jamais eu une telle bagarre entre ces marques. Les deux marques ont lancé des produits et des solutions incroyables pour maintenir et améliorer leur part de marché en 2020.

2020 est l’année d’une pandémie mondiale qui a contraint nombre d’entre nous à travailler à domicile. Pour ce faire, il faut un ordinateur ou un ordinateur portable, et la plupart des ordinateurs dans le monde sont alimentés par un processeur Intel / AMD. En 2020, ces marques ont lancé certains de leurs meilleurs produits de cette décennie, ce qui a propulsé le jeu informatique au niveau supérieur.

AMD est sorti avec de gros canons

AMD fait vibrer le marché depuis quelques années, et cette année n’a pas été différente. La marque, qui était autrefois connue pour les processeurs qui ont tendance à surchauffer, est connue pour produire des processeurs offrant les meilleures performances par watt, cela aussi avec des prix très compétitifs.

2020 est une grande année pour AMD, car la marque a parlé de la ville non seulement pour les processeurs, mais également pour les GPU. En fait, la dernière génération de consoles de jeu de Sony et Microsoft est également alimentée par des APU AMD (CPU + GPU). La Sony PS5 et la Xbox Series S / X sont toutes deux alimentées par des APU AMD.

Plus tôt cette année, AMD a fait la une des journaux en lançant des processeurs mobiles haute performance Ryzen série 4000, qui ont surpassé les processeurs mobiles Intel de 10e génération en termes de performances et d’efficacité énergétique. Les ordinateurs portables comme l’Asus ROG G14 alimenté par le Ryzen 9 4800HS offraient une grande quantité de performances et d’efficacité de la batterie.

Non seulement les processeurs hautes performances 35/45 W, AMD a également lancé des processeurs 15 W Ryzen série 4000 pour les ordinateurs portables fins et légers avec des graphiques intégrés, qui ont également surpassé les processeurs Intel de 10e génération. Puis, à la fin de 2020, la société a annoncé des processeurs Ryzen alimentés par Zen3, qui se trouvaient parmi les processeurs grand public les plus rapides avec les GPU Radeon de la série 6000.

En ce qui concerne les GPU, AMD était légèrement en retard par rapport à NVIDIA. Même cela a changé en 2020, avec des GPU comme Radeon 6800 XT, la société s’est affrontée avec le GPU NVIDIA RTX 3080 et s’est clairement imposée.

Intel a également changé les directions

Intel est connu pour offrir des processeurs à vitesse d’horloge plus élevée par rapport à la concurrence, avec les meilleures performances monocœur de l’industrie. La marque a lancé des processeurs de 10e génération avec une vitesse d’horloge allant jusqu’à 5,3 GHz. Cependant, la plupart de ces processeurs étaient basés sur une architecture 14 nm, ce qui signifie qu’ils ne sont pas aussi efficaces que leur homologue d’AMD.

La marque a également lancé des processeurs Tiger Lake de 10e génération basés sur la technologie FinFET 10 nm avec une efficacité améliorée sans affecter les performances globales. À la fin de 2020, Intel a présenté les processeurs Rocket Lake de 11e génération, qui ont fait passer les performances graphiques d’un ordinateur portable fin et léger au niveau supérieur.

Les processeurs Rocket Lake de 11e génération peuvent être considérés comme le produit phare de la société, qui changerait pour toujours le jeu des ordinateurs portables minces et légers. Avec la 11e génération, Intel a pu affronter AMD en offrant les meilleures performances de sa catégorie (25 W) avec le processeur et le GPU.

Il y a un nouveau concurrent sur le marché

Apple détient une part de marché de 7% sur les PC, ce qui est en fait énorme, car le reste du marché est occupé par de nombreuses entreprises. Cette année, Apple est allé à contre-courant et a lancé des Mac à architecture ARM qui ont surpassé les compétitions.

Cette décision d’Apple est un coup dur pour Intel et AMD, car Apple avait l’habitude d’incorporer des processeurs Intel et des GPU AMD sur leurs ordinateurs portables et ordinateurs de bureau. Ainsi, l’équipe rouge et l’équipe bleue ont définitivement perdu l’un des principaux clients.

Des temps difficiles à venir

Avec toute cette concurrence, un client sort clairement gagnant. Plus la concurrence est forte, ces marques travaillent dur pour produire la meilleure technologie possible à des prix compétitifs. AMD poursuit sa séquence de victoires, alors qu’Intel vient de nous montrer qu’il est toujours dans le jeu et n’a pas abandonné.

Cette bagarre entre l’équipe rouge et l’équipe bleue nous donnera certainement des produits incroyables dans les prochains jours. En tant que passionné et consommateur, j’attends de découvrir la prochaine vague de produits de certaines des plus grandes marques de silicium au monde.