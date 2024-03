Internet : limitez votre consommation à moins de 3 Go par semaine, selon une ex-ministre de François Hollande

L’ancienne ministre de l’Éducation nationale sous le mandat de François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, propose une idée audacieuse : restreindre l’utilisation mensuelle de données à 3 Go par semaine.

En suscitant une controverse, Najat Vallaud-Belkacem a réussi un coup de maître. L’ancienne ministre socialiste, ayant occupé les postes clés de l’Éducation nationale, des Droits des femmes et des Sports sous le gouvernement de François Hollande, et aujourd’hui présidente de France Terre d’Asile et directrice de l’ONG One, fait sensation avec une tribune parue dans Le Figaro le lundi 18 mars 2024. Dans cet article, elle lance un appel à la “rationnalisation d’Internet”.

Lire aussi :

La surprenante idée de restreindre l’accès à 3 Go par semaine et par personne

Étant donné que des problèmes majeurs tels que le harcèlement, les inégalités, la discrimination et l’écologie sont tous liés à Internet, Najat Vallaud-Belkacem remet en question la nécessité d’une utilisation illimitée d’Internet.

Convaincue que les plateformes et les individus ne parviendront pas à s’autoréguler, elle propose que la régulation vienne de la loi et de l’État. En tant que conseillère régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes, elle envisage un rationnement de l’Internet, suggérant par exemple une limite quotidienne de gigaoctets à utiliser.

Elle avance ainsi l’idée d’une restriction à 3 Go par semaine et par Français, arguant que cela dissuaderait les utilisateurs les plus agressifs de passer du temps à propager des commentaires haineux ou à consulter des contenus pornographiques en haute définition.

Les Français utilisent déjà trop de données pour envisager une réduction de leur utilisation

Najat Vallaud-Belkacem pousse son idée à l’extrême, se questionnant sur sa faisabilité, notamment en ce qui concerne son application aux entreprises et l’existence d’éventuelles exceptions. Malgré ces défis, la course effrénée à la production de données suscite des interrogations et n’est pas sans conséquences sur l’écologie. L’ARCEP, régulateur des télécoms, a déjà constaté cette tendance alarmante.

En effet, la consommation de données par client actif en 4G a atteint 15,9 Go par mois en France l’année dernière, soit une augmentation de 1,3 Go par rapport à l’année précédente, selon les données de l’ARCEP. Avec l’abondance et l’amélioration continue des technologies, il semble difficile de limiter la consommation des Français à moins de 12 ou 13 Go par mois.

De plus, une telle mesure pourrait rencontrer une forte opposition de la part des opérateurs télécoms, dont une partie du modèle économique repose sur cette course à la data.

Najat Vallaud-Belkacem, la première à utiliser les réseaux sociaux

Dans le préambule de sa communication, Najat Vallaud-Belkacem admet ouvertement qu’elle n’est pas étrangère à l’utilisation intensive des réseaux sociaux et qu’elle passe parfois des heures sur son téléphone en soirée.

Cette approche dénote une certaine habileté, voire subtilité, dans sa tentative de montrer aux lecteurs que même ceux qui proposent des mesures drastiques peuvent être vulnérables aux tentations modernes de la connectivité numérique. En se présentant de cette manière, elle cherche peut-être à établir un lien d’empathie avec le public en partageant une expérience commune.

Cependant, malgré cette touche personnelle, l’idée d’imposer des restrictions strictes sur l’utilisation d’Internet demeure controversée sur le plan théorique et pratique.