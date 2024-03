Néanmoins, dans ce contexte, il est primordial de tirer parti des aspects positifs et des fonctionnalités améliorées qu’iOS 18 apportera, faisant ainsi de cette mise à jour une étape passionnante à découvrir pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad.

Ces éléments offriront certainement de nouvelles possibilités d’adaptation et d’expérience utilisateur, même si leur origine non entièrement attribuable à Apple peut sembler déconcertante.

La sortie imminente d’iOS 18 suscite un vif intérêt, notamment en raison d’un paradoxe intrigant : la mise à jour la plus décisive pour Apple semble être en grande partie le fruit de contributions externes à l’entreprise. Malgré cette situation inhabituelle, les utilisateurs peuvent se réjouir des perspectives de personnalisation accrue de leur écran d’accueil ainsi que d’un design revisité.

C’est pourquoi Apple semble se tourner vers des partenariats avec des acteurs comme Google ou OpenAI. Bien que la société de Cupertino ait fait des progrès significatifs dans le domaine de l’IA ces dernières années, elle n’a pas encore atteint le niveau souhaité. Dans ce contexte, cette démarche pourrait être perçue comme un aveu de ses propres limites. Apple a toujours privilégié le développement de ses propres solutions et écosystème, et recourir à un acteur tiers, surtout Google, pour une mise à jour majeure de son système d’exploitation, pourrait susciter des réactions mitigées au sein de sa communauté d’utilisateurs.

Il se pose alors la question de la perception d’iOS 18 : sera-t-il véritablement considéré comme la mise à jour la plus importante de l’histoire des iPhone, ou sera-t-il perçu comme un aveu de faiblesse de la part d’Apple ? Il est probable que cette nouvelle version suscite une réaction mitigée, englobant un peu des deux points de vue.

Apple présente iOS 18 comme la mise à jour la plus significative de l’histoire de l’iPhone, mettant l’accent sur l’intégration massive de l’intelligence artificielle. Cependant, selon les informations relayées par le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, la perspective d’une solution d’IA entièrement développée en interne par Apple semble s’éloigner. Des pourparlers seraient en cours avec Google pour un partenariat autour de Gemini, ainsi qu’avec OpenAI pour ChatGPT, suggérant que l’agent conversationnel attendu dans iOS 18 ne serait pas une création exclusivement estampillée Apple.