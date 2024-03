IPhone 15 contre Samsung Galaxy S23 : face-à-face épique, le duel des meilleurs smartphones compacts !

Entrez dans l’arène technologique avec l’affrontement épique entre l’iPhone 15 et le Samsung Galaxy S23, où se dispute la suprématie des smartphones compacts !

Apple et Samsung demeurent les leaders incontestés du marché mondial des smartphones. Ces géants de la technologie sont réputés pour leurs gammes phares : d’un côté, l’iPhone 15, lancé en septembre, et de l’autre, le Galaxy S23 de Samsung, débarqué chez nous en février dernier. Mais quelles sont les distinctions entre ces deux modèles de choix ? Et surtout, si l’on devait opter pour l’un, lequel choisir ?

Design : votre préférence personnelle déterminera votre choix

Le design de ces deux modèles haut de gamme se distingue par une excellente prise en main et des finitions soignées, bien que les utilisateurs aux mains plus petites puissent avoir du mal à atteindre les boutons de volume. Tous deux présentent des arêtes saillantes, légèrement arrondies chez Samsung et un peu biseautées chez Apple. Cependant, malgré ces similitudes, des différences notables les séparent.

L’iPhone 15 se distingue du Galaxy S23 par sa conception avant-gardiste, notamment avec la présence de Dynamic Island, une encoche plus large renfermant le capteur selfie et les capteurs pour le Fade ID. En revanche, Samsung a opté pour des capteurs distincts et alignés à l’arrière de son smartphone Galaxy, contrairement à Apple qui les a regroupés dans un bloc photo. Cette disposition des capteurs sur l’iPhone peut rendre l’utilisation du clavier difficile lorsque le téléphone est posé à plat.

En ce qui concerne les dimensions, les différences se jouent à quelques millimètres, avec par exemple une épaisseur de 7,8 mm pour l’iPhone 15 contre 7,6 mm pour son concurrent. Les deux appareils arborent une dalle de même diagonale de 6,1 pouces. Les écarts de poids sont également minimes, avec seulement quatre grammes de différence en faveur de l’iPhone. Enfin, en termes de solidité et d’étanchéité, les deux smartphones sont certifiés IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière, ainsi que des verres solides.

Logiciel : faire le choix entre iOS 17 et Android 13 peut être un véritable casse-tête

En ce qui concerne le logiciel, deux philosophies s’affrontent : d’un côté, la fermeture d’iOS 17 offrant des intégrations et des fonctionnalités exclusives, et de l’autre, l’ouverture d’Android 13 (bientôt Android 14) avec une très bonne ergonomie.

Les deux systèmes d’exploitation proposent de nombreux widgets, notamment interactifs, ainsi que des modes permettant de gérer les notifications et les applications. Ils se distinguent par la fluidité de leurs animations et leur design moderne. En termes de personnalisation, les options sont plus poussées sur One UI, notamment avec l’arrivée prochaine de One UI 6.0 basé sur Android 14, offrant davantage d’options pour l’écran de verrouillage, à l’instar d’iOS.

En ce qui concerne les mises à jour, il est difficile de déterminer un gagnant. Bien que le nombre de mises à jour à venir pour l’iPhone 15 soit incertain, on peut parier sur cinq à six années de mises à jour pour iOS. Chez Samsung, la durée est connue : quatre années de mises à jour d’Android et cinq années de patchs de sécurité. Sur ce point, l’iPhone a un léger avantage.

Performances : le Galaxy S23 toujours le roi face à l’iPhone