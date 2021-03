Kia présente l’EV6, le premier véhicule basé sur sa nouvelle plateforme électrique

Kia nous a donné un aperçu sombre de son prochain véhicule électrique, l’EV6, qui est le premier modèle du constructeur basé sur la plate-forme E-GMP. La société a publié quelques photos teaser du modèle, et comme Autoblog notes, ils montrent la silhouette d’un crossover à quatre portes avec des lignes courbes et des lumières LED stylisées. Kia a d’abord taquiné l’EV6 en janvier, lorsqu’elle a révélé son intention d’expédier sept véhicules électriques d’ici 2027 et lorsqu’elle a officiellement abandonné «Motors» de son nom dans le cadre de ses efforts pour devenir une entreprise qui crée des «options de mobilité durable».

Le constructeur automobile partage la plate-forme E-GMP avec son copropriétaire, le groupe Hyundai Motor. Jusqu’à présent, tous leurs véhicules électriques étaient des adaptateurs de plates-formes existantes, mais le E-GMP leur permettra de construire leurs propres modèles électriques à partir de zéro. Les véhicules construits sur le E-GMP seront capables de charger à 400V ou 800V. Ils auront une autonomie d’environ 500 kilomètres (310 miles) et pourront recharger «80 pour cent en seulement 18 minutes» avec la possibilité d’ajouter 100 km (62 miles) d’autonomie dans les cinq minutes suivant leur branchement. , ils auront une capacité de charge bidirectionnelle, ce qui leur permettra de tirer de l’énergie du réseau ou de vider l’énergie de leurs batteries vers le réseau pendant les heures de pointe. Le Ioniq 5 récemment lancé par Hyundai est également basé sur l’E-GMP et, avec l’EV6, est l’un des 23 modèles à venir qui seront construits au-dessus de la plate-forme.

En plus de taquiner l’EV6, Kia a également révélé son nouveau schéma de dénomination pour les véhicules électriques. À l’avenir, tous les modèles entièrement électriques du constructeur commenceront par le préfixe «EV» suivi d’un numéro correspondant à la position de la voiture dans la gamme. Autoblog dit que Kia lancera l’EV6 le 15 mars, vous n’aurez donc pas à attendre si longtemps pour voir à quoi ressemble réellement la voiture.