La banque la plus avantageuse pour les retraités en termes de frais bancaires pour 2024

Comparez les frais bancaires des différentes institutions financières pour découvrir celle qui propose l’offre la plus avantageuse pour les retraités.

Capital, en partenariat avec Panorabanques, a dévoilé son palmarès annuel des banques les plus économiques, dans le but d’assister les retraités dans la recherche de l’établissement offrant le meilleur rapport qualité-prix. Pour l’édition 2024, les tarifs de 100 banques ont été minutieusement analysés. Nos collaborateurs ont comparé les coûts individuels aux offres groupées des frais bancaires pour chaque profil étudié. Voici les résultats de cette évaluation approfondie.

Augmentation vertigineuse des frais bancaires en 2024

L’inflation a eu un impact relativement limité sur le secteur bancaire en France, mais les frais bancaires ont tout de même connu une augmentation notable en 2024. Selon Adeline Moisiard, directrice marketing de Panorabanques, cette hausse est estimée à 2,4 % en moyenne sur 102 établissements étudiés.

Les banques traditionnelles, telles que le Crédit Agricole Centre Ouest et la Banque Postale, ont principalement augmenté leurs frais de tenue de compte. En revanche, les banques en ligne comme BoursoBank et Fortuneo maintiennent des tarifs bas, voire gratuits.

Les frais pour les services bancaires sont également en augmentation. Par exemple, les retraits dans d’autres banques ont augmenté de plus de quatre fois par an et coûteront 10 % de plus. De plus, les alertes SMS et les transferts de compte-titres seront désormais légèrement plus coûteux. De nombreuses banques introduiront désormais des agios minimum en cas d’incidents de paiement, et le prix des cartes de crédit connaîtra également une augmentation :

2,3 % pour les cartes classiques

2,7 % pour les cartes Premier/Gold

2 % pour les cartes haut de gamme

Et les banques en ce qui concerne les clients seniors ?

Les besoins financiers des personnes âgées évoluent au fil du temps, nécessitant une sélection judicieuse de leur établissement bancaire. Les banques dédiées aux seniors proposent une gamme de services spécifiques pour répondre à ces besoins changeants. Parmi ces services figurent des autorisations de découvert plus élevées et la domiciliation des revenus.

De plus, elles offrent des comptes spéciaux assortis de tarifs avantageux, des services en ligne pratiques et des conseils financiers sur mesure. Ces établissements permettent également des économies significatives sur les frais bancaires et proposent souvent des offres de bienvenue attractives, telles que des primes ou des réductions sur les frais de compte.

L’accompagnement personnalisé d’un conseiller financier est un autre avantage, aidant les seniors dans la gestion de leurs finances et de leur épargne. En outre, la présence d’agences locales peut offrir une assistance immédiate en cas de besoin, parfois complétée par des services d’urgence et des conseils sur la santé et le bien-être.

Les tarifs bancaires les plus avantageux pour les personnes âgées

Capital et Panorabanques se sont associés pour déterminer quelles banques offraient les meilleures conditions en termes de frais bancaires pour les retraités en 2024. Ils ont examiné les tarifs de 100 établissements pour différents profils de clients, y compris celui d’un retraité effectuant principalement ses opérations en agence.

Les critères évalués incluaient les frais d’ouverture de compte, les coûts des cartes bancaires, les frais de virement et de prélèvement, ainsi que les éventuels avantages accordés. Selon leur analyse, les frais bancaires pour les retraités ont augmenté d’environ 2 % par rapport à l’année précédente. Le Crédit coopératif a été désigné comme l’établissement le plus compétitif, avec des services coûtant 164,8 euros, malgré une augmentation de 8 euros sur un an.

Les banques traditionnelles comme LCL et HSBC ont maintenu leurs tarifs juste en dessous de la moyenne, tandis que les établissements du groupe BPCE, comme la Société Générale et la BNP Paribas, ont affiché des frais plus élevés, se classant parmi les moins avantageux pour les retraités.