La certification Qualiopi va-t-elle changer en 2023 ?

Aujourd’hui, il semble essentiel d’obtenir des qualifications plus poussées pour se démarquer, et ainsi être reconnu aux yeux de tous. Ces qualifications s’acquièrent et se justifient en passant des certifications. Parmi les certifications réputées, la certification Qualiopi. Mais, en quoi cela consiste exactement et quelles sont les évolutions prévues quant à cette certification ?

La certification Qualiopi, qu’est-ce que c’est ?

Afin de vous guider dans l’obtention de la Certification Qualiopi, il est possible de se tourner vers une agence de conseils qui vous donnera toutes les clés en main pour réussir et obtenir la qualification Qualiopi.

Cette certification permet de mettre en avant la qualité des intervenants qui travaillent pour les formations professionnelles, l’exercice des bilans de compétences, la VAE, mais également pour l’apprentissage. Ainsi, les formateurs qui interviennent dans ces domaines reçoivent une qualification qui permet de les démarquer et d’assurer les compétences professionnelles acquises. Cela prouve qu’ils sont en mesure de former et d’accompagner les personnes.

La certification Qualiopi assure aussi de connaître l’offre globale des formations proposées par le public pour guider au mieux les personnes qui recherchent, par exemple, un apprentissage ou une formation professionnelle. C’est la référence dans le domaine de la formation et de l’acquisition de compétences.

Aujourd’hui, et ce depuis début 2022, la certification Qualiopi est obligatoire pour les intervenants qui aident à approfondir ou acquérir des compétences dans le domaine public. Ainsi, les personnes qui travaillent pour :

les organismes de formations ,

les centres de bilans de compétence

les centres de VAE doivent bénéficier de cette certification.

Ce sont des organismes qui bénéficient de fonds publics.

De cette façon, depuis janvier 2022, ces organismes de formation doivent avoir la certification Qualiopi qui est délivrée par un certificateur professionnel indépendant. Celui-ci est choisi par le Comité français d’accréditation, mais également, parfois, par une organisation de labellisation reconnue par France compétence.

Obtenir cette certification possède de nombreux avantages. En effet, cela permet de démontrer que l’organisme possède des exigences de qualité et qui s’adapte à la taille de l’organisme, mais pas seulement.

Cette qualification renforce le fait qu’elles soient reconnues par les organismes qui financent. Elle permet d’avoir une organisation totalement efficace et améliore ainsi la satisfaction des clients.

Cependant, même si la certification Qualiopi fonctionne plutôt bien et est utile au quotidien, celle-ci connaît des évolutions presque chaque année afin d’améliorer la qualité de ce service. C’est ainsi ce que nous allons voir à présent.

Ce qui va changer dès l’année prochaine concernant la certification Qualiopi

De cette façon, vous vous doutez que la certification Qualiopi évolue d’année en année. Par conséquent, il est important de savoir que tous les trois ans, la liste des établissements reconnus par la certification Qualiopi évolue.

Effectivement, cette liste est revue entièrement, de A à Z pour s’assurer que tous les organismes reconnus respectent les compétences mises en avant par la certification Qualiopi. Ainsi, à la fin de l’année 2022, cela fera trois ans que la liste des organismes reconnue n’a pas été mise à jour.

Dès le 1ᵉʳ janvier 2023, cette liste aura été revue pour être certain de proposer des organismes qui respectent toutes les qualités qui font la réputation de cette certification. C’est France Compétences qui est chargé de s’occuper de cette révision pour garantir une liste fiable.

Pour procéder à cette vérification, depuis septembre 2022, une procédure pour reconnaître les instances labellisées a été lancée.

Tous les établissements publics ont pu déposer leur candidature jusqu’à la fin du mois d’octobre sur le site de France Compétence afin de renouveler la certification Qualiopi de leur établissement.

Pour connaître les instances publiques labellisées par la certification Qualiopi, il sera nécessaire de rester connecté à la fin de l’année. Ainsi, dès le 1ᵉʳ janvier 2023, cette liste sera officielle et entrera alors en vigueur après sa validation du Conseil d’administration de France compétences.

Cette liste est très importante pour vous tourner vers les meilleures instances pour faire une formation professionnelle, un apprentissage ou faire un bilan de compétences. Ce sont ces organismes qui sont totalement reconnus pour leurs compétences dans ce domaine, qui vous permettront par conséquent de trouver la formation adaptée ou l’apprentissage adapté. Pour préparer au mieux l’obtention de cette qualification, il est essentiel de se tourner vers des entreprises spécialistes du sujet qui vous conseilleront au mieux.