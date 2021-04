La chasse aux œufs annuelle d’Eve Online est de retour, juste à temps pour Pâques

Les œufs de Pâques peuvent-ils survivre dans le vide de l’espace? Cela n’a pas d’importance, car dans New Eden, vous chasserez les pods d’évasion. The Hunt, l’événement annuel adjacent à Pâques d’Eve Online, est de retour pour les deux prochaines semaines, offrant de nombreuses récompenses à courir après dans le jeu spatial gratuit.

Cette année, vous voudrez dépoussiérer vos meilleurs vaisseaux de classe frégate ou destroyer, car une fois que vous aurez retrouvé de mystérieuses capsules de Guristas en orbite autour de corps célestes dans des «systèmes d’étoiles aléatoires», vous aurez des clés à utiliser pour entrer sites de combat spéciaux qui ne sont ouverts qu’aux navires de rang 1, 2 et de faction de ces classes. Vous en trouverez partout dans New Eden, mais pour un vrai défi, dirigez-vous vers Caldari Lowsec ou la région d’origine des Guristas, Venal, pour des sites plus difficiles de Huntmaster.

Les sites de combat impliquent deux salles – la première est accessible à tous les joueurs, tandis que la seconde nécessite l’une de ces clés que vous avez trouvées dans les capsules Guristas pour entrer. Le nettoyage de la deuxième salle offrira une chance de gagner des butins spéciaux, alors soyez à l’affût de ces capsules: CCP dit que vous pouvez localiser leurs emplacements en utilisant des scanners directionnels ou des sondes.

Si le combat n’est pas votre truc, vous pouvez toujours gagner du butin standard (et des récompenses normalement réservées exclusivement au combat) pendant The Hunt en visitant des sites d’exploration spéciaux et en complétant des défis de piratage. Les mêmes limitations de classe de navire s’appliquent, alors tenez-vous-en aux frégates et aux destroyers si vous partez à la chasse.

La chasse est lancée! Traquez et détruisez les capsules de PNJ pour accéder à des sites d’événements spéciaux regorgeant de récompenses. The Hunt introduit également de nouvelles batailles Proving Grounds, des bonus de connexion quotidiens et plus encore. En direct jusqu’à 11h00 UTC le 13 avril. Ne ratez rien! https://t.co/zTinu6L07n – EVE Online (@EveOnline) 30 mars 2021

En parlant de chasse, la période de deux semaines de The Hunt comprend également une chute d’implant de 50% de la part des joueurs, alors gardez la tête tournée vers les opportunités à la fois dans l’espace hisec et lowsec. De plus, vous gagnerez une gamme de skins en tant que bonus de connexion pour activer Eve Online pendant 10 des 14 jours de l’événement, et à partir du 31 mars, vous pourrez acheter trois mois d’Omega et trois mois de Multiple. Entraînement de personnage pour 50% de réduction si vous achetez le pack.

Enfin, il y a aussi un événement spécial Abyssal Proving Grounds pendant toute la durée de l’événement – il propose des combats 3v3 dans des destroyers T1 dotés de «bonus spéciaux de dégâts de missiles et de drones», dit CCP.