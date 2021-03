La fonctionnalité d’écran partagé d’Android Auto est désormais disponible

Il y a environ une semaine, nous avons signalé qu’Android Auto recevrait un tas de nouvelles fonctionnalités, y compris un nouveau mode de confidentialité et des jeux embarqués. Un mode écran partagé était également en cours d’élaboration, qui est désormais disponible auprès des utilisateurs.

Le nouveau mode est disponible pour les voitures avec une vue large, ce qui vous permet d’afficher deux applications en même temps sans avoir à basculer entre les deux. L’application principale est affichée sur le côté gauche de l’écran, comme elle l’aurait apparu précédemment, tandis que le côté droit de l’écran affiche maintenant une autre application dans une boîte plus petite. Si vous affichez la carte dans la vue secondaire, il semblera que vous utilisez Maps sur votre téléphone en mode portrait.

La mise en page la plus courante serait d’afficher la navigation et la musique en même temps. Malheureusement, toutes les applications ne prennent pas en charge cette vue, car certains utilisateurs ont signalé qu’ils ne pouvaient pas l’utiliser avec Waze. Il ne semble pas non plus y avoir de moyen d’afficher une application en plein écran, ce qui signifie que vous devrez toujours vous en tenir à deux fenêtres en même temps.

Comme la fonctionnalité est nouvelle, Google pourrait l’améliorer dans les mois à venir et permettre aux utilisateurs de personnaliser la mise en page ou de désactiver complètement la vue en écran partagé.