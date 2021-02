La France pousse à élargir la réglementation européenne sur les grandes entreprises technologiques

La France fait pression pour que les réglementations à venir de l’UE sur les grandes entreprises technologiques, notamment Apple, Google, Amazon et Facebook, apportent des modifications qui permettraient aux gouvernements de sanctionner plus facilement les mauvais comportements et d’élargir les contrôles sur le contenu, selon un nouveau rapport du Financial Times.

La loi sur les services numériques, présentée en décembre 2020, est conçue pour lutter contre le contenu illégal en ligne dans l’Union européenne en obligeant les grandes entreprises technologiques à le supprimer rapidement, sous peine de lourdes amendes.

La France veut maintenant changer la loi sur les services numériques en permettant à chaque État membre de l’UE d’avoir le droit d’amender les grandes entreprises technologiques et de les forcer à supprimer du contenu sur leurs plates-formes. Actuellement, seuls les pays de l’UE où les entreprises technologiques ont leur siège peuvent appliquer les lois de l’UE.

Par exemple, Apple, Google et Facebook ont ​​un siège européen en République d’Irlande. Cela signifie que, dans l’état actuel des choses, seule l’Irlande peut sanctionner ces entreprises ou faire des demandes de suppression de contenu. La proposition de la France donnerait aux 27 États membres de l’UE la possibilité de punir ou de contrôler les grandes entreprises technologiques de la même manière que l’Irlande le peut.

Les fonctionnaires de l’UE craignent cependant que les propositions françaises n’érodent le précieux marché unique de l’UE. Le marché unique est un accord conçu pour faciliter la circulation des personnes, des biens, des services et de l’argent entre les États membres de l’UE, comme s’il s’agissait d’un seul pays. Selon les plans de la France, les grandes entreprises technologiques seraient soumises à 27 autorités, au lieu d’une seule.

La France fait également pression pour d’autres modifications de la loi sur les services numériques qui lui permettraient « d’inclure d’autres types de contenus problématiques », y compris « les contenus préjudiciables et la désinformation », élargissant les paramètres du « contenu illégal » que propose la loi sur les services numériques. contrôller.

La loi sur les services numériques va de pair avec la loi sur les marchés numériques, qui exige que les grandes entreprises technologiques partagent des mesures avec leurs concurrents, veillent à ce que toutes les applications soient désinstallables et ne préfèrent pas leurs propres applications et services. Les entreprises qui ne le font pas peuvent s’exposer à de lourdes amendes, jusqu’à 10% du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise, voire à un désinvestissement forcé.

Apple a déjà fait un pas en avant pour respecter les règles énoncées dans la loi sur les marchés numériques. Par exemple, à partir d’iOS 10, Apple a autorisé les utilisateurs à désinstaller les applications par défaut. De même, l’année dernière, Apple a ajusté son algorithme de recherche sur l’App Store afin que moins de ses propres applications apparaissent en haut des résultats de recherche. Néanmoins, Apple sera également obligée de répondre aux exigences de la législation, y compris le partage de ses métriques et données internes, lorsque la loi entrera en vigueur.

Ces dernières semaines, le ministre français de l’économie numérique, Cédric O, a rencontré de hauts responsables de l’UE, dont le commissaire européen en charge de la future réglementation des grandes technologies, Thierry Breton, pour plaider en faveur de ces changements importants de la loi sur les services numériques. .

Remarque: en raison de la nature politique ou sociale de la discussion sur ce sujet, le fil de discussion se trouve dans notre forum Actualités politiques. Tous les membres du forum et les visiteurs du site sont invités à lire et à suivre le fil de discussion, mais la publication est limitée aux membres du forum avec au moins 100 messages.